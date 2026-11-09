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هيئة السكك الحديدية تعلن الانتهاء من رفع العربات المتضررة من حادث قطاري 134 و2010

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هيئة السكك الحديدية تعلن الانتهاء من رفع العربات المتضررة من حادث قطاري 134 و2010

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 9 نوفمبر 2026 12:29 مساءً -  

تعلن الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن الانتهاء من أعمال رفع العربات المتضررة من حادث تصادم مقدمة القطار رقم (134) بالعربة الاخيرة القطار رقم (2010)، الذي وقع يوم الأحد الموافق 8 نوفمبر 2026، بالمنطقة الواقعة بين محطتي كفر عمار والرقة، واستعادة كفاءة السكة واعادة تشغيل حركة القطارات بخط القاهرة السد العالي

 

 

و تتقدم الهيئة القومية لسكك حديد مصر بالاعتذار للسادة الركاب عن التاخيرات في عدد من الرحلات التي نتجت عن هذا الحادث كما تتقدم الهيئة بخالص التعازي وصادق المواساة إلى أسر المتوفين، سائلة المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، كما تتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

 

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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