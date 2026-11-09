أحمد حلمي: نجاح منى زكي من نجاحي ومبهور من اللي بتعمله تحدث الفنان أحمد حلمي عن زوجته منى زكي معبرا عن إعجابه بما تقدمه من أعمال والنجاح الذي تصل إليه.وقال أحمد حلم إقرأ المزيد

تحدث الفنان أحمد حلمي عن زوجته منى زكي معبرا عن إعجابه بما تقدمه من أعمال والنجاح الذي تصل إليه.

وقال أحمد حلمي عن منى زكي: "نجاح منى من نجاحي بدون شك، ناس كتير بتقول بيدعهما، يا جماعة النجاح مش دعم، أولا منى ابتدت من وهي عندها 13 سنة وإذا كان في حد بيدعم التاني أنا جيت عليها وهي نجمة ولا زالت نجمة كبيرة، وبقول الكلام دا كزوج وحبيب ومعجب وكل حاجة".

وتابع أحمد حلمي: "هي اللي وقفت جنبي ودعمتني، النجاح هي كانت ولا زالت ناجحة والنجاح إصرار وتحمل وتفكير ومذاكرة وحاجات كتير أوي بيجي وراها الإعجاب بالشيء، أنا مش بدعمها قد ما ببقى مبهور بيها، الناس بتترجم الانبهار دعم أنا مبهور باللي بتعمله وأنها مخلصة لفنها وقد إيه بتذاكر وبتتعب، إذا كان الناس فاكرين أن الدعم بيؤدي إلى النجاح لأ الدعم دا كأنه إعجاب بالنجاح مش أكتر".

يذكر أن أحمد حلمي ينتظر عرض أحدث أفلامه "حدوتة" الذي يعود به لجمهوره بعد غياب.

فيلم "حدوتة" من بطولة أحمد حلمي، أمينة خليل، ماجد المصري، رحمة أحمد، خالد الصاوي، شيرين، محمد عبد العظيم، تأليف أحمد عبد الرحمن، إخراج مازن أشرف.

أما منى زكي فقد حققت نجاحا مؤخرا من خلال مسلسل "طالع نازل" الذي عرض عبر منصة MBC شاهد.

مسلسل "طالع نازل" بطولة منى زكي، محمد شاهين، مريم الخشت، ليلى عز العرب، ميمى جمال، حمزة دياب، شاهين ومن تأليف سماء أحمد عبدالخالق وإنجى القاسم ومن إخراج هانى خليفة.