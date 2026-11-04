حسام حسن ومعتمد جمال في سباق الأفضل بأفريقيا.. وحمزة عبد الكريم ينافس على جائزة أفضل لاعب شاب

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 4 نوفمبر 2026 03:05 مساءً - كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» عن قوائم المرشحين لجوائز الأفضل في القارة السمراء لعام 2026، والتي حملت حضورًا مصريًا لافتًا، بوجود حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، ومعتمد جمال، مدرب الزمالك، ضمن قائمة المنافسين على جائزة أفضل مدرب، إلى جانب ترشيح الموهبة الشابة حمزة عبد الكريم لجائزة أفضل لاعب شاب.

حسام حسن يقود الحضور المصري في جائزة أفضل مدرب



نجح حسام حسن في حجز مكانه بين أبرز المدربين المرشحين للجائزة، بعد النتائج المميزة التي حققها مع المنتخب المصري خلال الفترة الماضية، حيث قاد الفراعنة إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

ولم تتوقف إنجازات المنتخب عند هذا الحد، إذ تمكن من تحقيق إنجاز تاريخي في كأس العالم 2026، ببلوغه دور الـ16 للمرة الأولى في تاريخه، قبل أن تنتهي رحلته بالخروج أمام المنتخب الأرجنتيني، حامل اللقب.

كما ضمت قائمة المرشحين المغربي محمد وهبي، المدير الفني لمنتخب المغرب، الذي قدم مشوارًا مميزًا في مونديال 2026، ونجح في قيادة منتخب بلاده إلى الدور ربع النهائي، قبل الخسارة أمام فرنسا بهدفين دون رد.



معتمد جمال ينافس كبار مدربي القارة



وسجل معتمد جمال، المدير الفني لنادي الزمالك، حضوره في قائمة المرشحين، تقديرًا لما قدمه مع الفريق الأبيض، بعدما قاده إلى المباراة النهائية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية 2026.

ورغم خسارة الزمالك اللقب أمام اتحاد العاصمة الجزائري في النهائي، فإن الوصول إلى المحطة الختامية للبطولة منح المدير الفني المصري حضورًا ضمن قائمة المنافسة على الجائزة القارية.



حمزة عبد الكريم ضمن قائمة أفضل لاعب شاب في أفريقيا



وفي سياق متصل، أعلن «كاف» ترشيح حمزة عبد الكريم، لاعب منتخب مصر ونادي برشلونة الإسباني، للمنافسة على جائزة أفضل لاعب شاب في أفريقيا لعام 2026، بعد المستويات التي قدمها والتي ساهمت في تسليط الضوء على موهبته في الفترة الأخيرة.

ويعكس هذا الترشيح استمرار ظهور المواهب المصرية في المشهد الكروي الأفريقي، خاصة أن حمزة يعد من الأسماء الواعدة التي تحظى باهتمام جماهيري كبير، في ظل تجربته الاحترافية مع النادي الكتالوني والطموحات المنتظرة منه خلال السنوات المقبلة.



منافسة قوية مع أبرز المواهب الأفريقية



ولن تكون مهمة اللاعب المصري سهلة، إذ تضم قائمة المرشحين مجموعة من أبرز المواهب الصاعدة في القارة، ممن نجحوا في تقديم مستويات مميزة بقميص أنديتهم الأوروبية.

وتشمل القائمة الجزائري إبراهيم مازا والكاميروني كريستيان كوفاني، ثنائي باير ليفركوزن، إلى جانب الإيفواري يان ديوماندي لاعب ريال مدريد، ومواطنه كريست إيناو لاعب فيورنتينا.

كما تضم القائمة المغربي أيوب بوعدي لاعب مانشستر سيتي، ومواطنه عبد الله وزان لاعب أياكس، والسنغالي إبراهيم مباي لاعب أستون فيلا، والغاني كاليب يرينكي لاعب كوفنتري سيتي، فضلًا عن المالي إسماعيل كاميسوكو لاعب إيتوال دو ماندي.

وتتجه أنظار الجماهير المصرية إلى حفل توزيع جوائز الأفضل في أفريقيا 2026، على أمل أن ينجح حمزة عبد الكريم في التفوق على منافسيه، وحصد جائزة جديدة تضاف إلى سجل إنجازات الكرة المصرية، بالتزامن مع تطلعات التتويج بجائزة أفضل مدرب من خلال حسام حسن أو معتمد جمال.

حسام حسن ينافس على جائزة أفضل مدرب في أفريقيا حسام حسن ينافس على جائزة أفضل مدرب في أفريقيا

حمزة عبد الكريم ينافس على جائزة أفضل لاعب شاب في أفريقيا