وزير الزراعة يتلقى تقريرًا شاملاً حول زيارة "بحوث الصحراء" لشمال سيناء لدعم المحطات البحثية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 4 نوفمبر 2026 03:05 مساءً -

تلقى علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرًا من الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء، بشأن الزيارة الميدانية الموسعة التي أجراها على رأس وفد من المركز إلى محافظة شمال سيناء، وذلك في إطار تكثيف الجهود البحثية والتنموية في شبه جزيرة سيناء، ومتابعة المشروعات الزراعية والتنموية والوقوف على احتياجات المزارعين والمنتفعين، إلى جانب متابعة تطوير المنشآت البحثية والخدمية التابعة للمركز.

ورافق رئيس مركز بحوث الصحراء، خلال الزيارة، الدكتور محمد عزت، نائب رئيس المركز للمشروعات والمشرف على المحطات البحثية، كما ضم الوفد كلاً من: الدكتور عماد عوض، المشرف العام على مشروع التجمعات الزراعية بسيناء، والدكتور محمد بلال، رئيس محطة بحوث الشيخ زويد.

واستهل رئيس المركز الزيارة بجولة ميدانية شملت عددًا من التجمعات الزراعية، لمتابعة حالة المحاصيل ومعدلات نموها ومدى تطبيق التوصيات الفنية والإرشادية، والوقوف على استعدادات المنتفعين للموسم الزراعي الجديد واحتياجاتهم. كما التقى خلال الجولة بعدد من المزارعين واستمع إلى أبرز التحديات التي تواجههم والمتعلقة بمستلزمات الإنتاج والري والتسميد ومكافحة الآفات، مؤكدًا على أهمية استمرار المتابعة الفنية والتواجد الميداني المستمر لدعم المزارعين وتحسين الإنتاجية.

وفي ثاني محطات الزيارة، تفقد رئيس المركز ونائبه المركز الزراعي للخدمات التنموية المتكاملة بمنطقة النثيلة، حيث شملت الجولة المرور على وحدة أقلمة وإنتاج الشتلات، ووحدة الميكنة الزراعية، ومعصرة الزيتون، لمتابعة جاهزية الوحدات والمعدات للموسم المقبل، وخاصة عمليات زراعة وحصاد محصول القمح.

وخلال تفقد المركز، أعلن الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء، إتاحة معدات وآلات زراعة وحصاد القمح للمزارعين بنصف التكلفة (خصم 50%) للحيازات التي تبلغ مساحتها فدانين فأقل، وذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد علاء فاروق وزير الزراعة، وضمن مخرجات منتدى مصر 2026، بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل المزارعين ودعم زيادة الإنتاجية.

وفي اليوم الثاني من الزيارة، واصل رئيس المركز الجولة، بزيارة محطة بحوث الشيخ زويد، لمتابعة مستجدات أعمال إعادة تأهيل المحطة وتطوير بنيتها الأساسية، والاطلاع على معدلات الإنجاز والجدول الزمني المحدد للأعمال، إلى جانب استعراض الأنشطة البحثية والإنتاجية وخطة العمل خلال المرحلة المقبلة.

وشهدت المحطة عقد لقاء مع عدد من عواقل ومشايخ مدينة الشيخ زويد، حيث تم الاستماع إلى احتياجات المنطقة والتحديات التي تواجه أبناءها، خاصة في المجالات الزراعية والتنموية، وبحث مقترحات دعم التعاون لخدمة المجتمع المحلي.

وعلى صعيد اللقاءات الرسمية، شهدت الزيارة استقبال اللواء الدكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، للدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء، والوفد المرافق له، بحضور اللواء عاصم سعدون، نائب المحافظ. حيث نقل رئيس المركز تحيات السيد وزير الزراعة إلى محافظ شمال سيناء، وحرص وزارة الزراعة على تعزيز التعاون من أجل تحقيق التنمية بالمحافظة ودعم أبناءها المزارعين. كما تم خلال اللقاء استعراض مستجدات مشروع إعادة تأهيل محطة بحوث الشيخ زويد، وملف التجمعات التنموية والزراعية ومراكز الخدمات التابعة لها، إلى جانب نتائج إنتاج زيت الزيتون من المحصول المنتج بالتجمعات الزراعية، والجهود المبذولة لتحسين جودة المنتج وتعظيم القيمة المضافة ودعم فرص التسويق.

ومن جانبه، أشاد محافظ شمال سيناء بالدور البحثي والتنموي الذي يقوم به المركز في دعم المزارعين والمنتفعين وتقديم الخدمات الفنية والإرشادية، مؤكدًا أهمية استمرار التعاون والتنسيق المشترك لدعم المشروعات الزراعية وتحقيق مستهدفات التنمية بالمحافظة.

وفي سياق متصل شارك شوقي في فعاليات المهرجان الثاني للزيتون بشمال سيناء، وأعلن خلاله عن بدء توفير 300 ألف شتلة زيتون جديدة لأهالي المحافظة، ليرتفع إجمالي ما تم توفيره من الشتلات إلى 750 ألف شتلة، من إجمالي مليون شتلة وجه السيد وزير الزراعة بتوفيرها، دعمًا للتوسع في زراعة الزيتون وتعزيز جهود التنمية الزراعية بسيناء.

وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص مركز بحوث الصحراء على تعزيز دوره البحثي والتنموي بسيناء، وتكثيف المتابعة الميدانية للمشروعات والتجمعات الزراعية، وتطوير المحطات ومراكز الخدمات، بما يسهم في دعم المزارعين وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.