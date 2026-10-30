إبراهيم حسن: انطلاق معسكر منتخب مصر 9 نوفمبر بمركز المنتخبات الوطنية استعدادًا لمباراتي مالاوي

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 30 أكتوبر 2026 11:17 مساءً - أكد إبراهيم حسن مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم أن معسكر المنتخب سينطلق يوم ٩ نوفمبر من الشهر المقبل بمركز المنتخبات الوطنية وذلك استعدادا لمباراتي مالاوي المقرر لهما يومي ١٣ و ١٧ نوفمبر في اطار مباراتي الجولة الثالثة و الرابعة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٧ .

أضاف إبراهيم حسن أنه سيتم الإعلان عن قائمة الفريق المختارة للمعسكر يوم ٨ نوفمبر .

حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم موعد مباراتي مصر امام منتخب مالاوي في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٧ وجاء كالتالي :

١٣ نوفمبر - مصر و مالاوي باستاد القاهرة الساعه ٩ مساء.

-١٧ نوفمبر : مالاوي و مصر - استاد بينجو الدولي ..الساعه ٣ بتوقيت مالاوي.