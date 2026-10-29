«مهتز نفسيا».. الأمن يكشف ملابسات فيديو لشخص دون ملابس يقفز أعلى سيارة ويتلف أجزاء منها

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 29 أكتوبر 2026 11:29 مساءً - كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله شخص دون ملابس علوية اعتلى مقدمة سيارة أثناء سيرها أعلى أحد الكباري بمحافظة الجيزة، ما تسبب في إتلاف أجزاء منها.

وبفحص الفيديو، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد السيارة الظاهرة في المقطع والوصول إلى قائدها، وتبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل بمحافظة القاهرة.

وأفاد قائد السيارة بأنه أثناء سيره أعلى الكوبري المشار إليه يوم 26 أكتوبر الجاري بدائرة قسم شرطة الجيزة، فوجئ بشخص يعتلي مقدمة سيارته بصورة مفاجئة، ما أسفر عن وقوع بعض التلفيات بالمركبة.

وأسفرت التحريات عن تحديد هوية الشخص الظاهر في الفيديو وضبطه، وتبين أنه طالب يقيم بدائرة قسم شرطة غرب النوبارية بمحافظة البحيرة، وأشارت المعلومات الأمنية إلى معاناته من اضطرابات نفسية.

واستدعت الأجهزة الأمنية شقيق الطالب، وهو موظف يقيم بالمنطقة نفسها، حيث أكد خلال سؤاله أن شقيقه يعاني من اضطرابات نفسية، وأنه اعتاد القيام بتصرفات مماثلة بحسب إفادته.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الواقعة، فيما يجري التنسيق مع الجهات المختصة لإيداع الطالب بإحدى منشآت العلاج النفسي لتلقي الرعاية اللازمة.