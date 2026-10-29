رئيس الوزراء يفتتح مصنع إنتاج وتجميع الطلمبات الرقمية بمحطات الوقود وعدادات الغاز الذكية (EDS)

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 29 أكتوبر 2026 04:25 مساءً - افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، خلال جولته اليوم بمحافظة السويس، مصنع إنتاج وتجميع الطلمبات الرقمية بمحطات الوقود وعدادات الغاز الذكية (EDS)، الذي أنشأته وزارة البترول والثروة المعدنية من خلال شراكة بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة جلوبال تكنيكال سيرفيسز (GTS).

وعقب إزاحة الستار إيذانًا بالافتتاح، أكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تستهدف، بالشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، توطين الصناعات المهمة في المجالات المختلفة، والتي تُشكل ركيزة أساسية لاستدامة مشروعات البنية التحتية، وتعزيز القدرات الإنتاجية للاقتصاد الوطني.

وحرص رئيس الوزراء على تفقد مكونات المصنع، مستمعا خلال ذلك إلى شرح من المهندس محمد شوقي، العضو المنتدب للشركة، الذي أشار إلى أن المصنع يضم خطين رئيسيين للإنتاج؛ الأول لتصنيع وتجميع مضخات الوقود من العلامة التجارية Wayne، بترخيص من شركة Dover Fueling Solutions (DFS)، وبطاقة إنتاجية مستهدفة تبلغ 6 آلاف مضخة سنويًا، والثاني لإنتاج عدادات الغاز الذكية بالتعاون مع شركة Kaifa الصينية، بطاقة إنتاجية مستهدفة تبلغ 600 ألف عداد سنويًا.

وأضاف المهندس محمد شوقي أن المصنع يهدف إلى توطين صناعة طلمبات محطات الوقود وعدادات الغاز الذكية، من خلال الجمع بين القدرات الصناعية بقطاع البترول والتكنولوجيا العالمية، بما يدعم توفير احتياجات السوق من تلك المستلزمات والأنظمة الحديثة، وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الاستيراد، من خلال تعزيز التعاون مع الشركات العالمية المتخصصة.

وتابع: تستهدف الشركة زيادة نسبة المكون المحلي من 40% حاليًا إلى 80% بنهاية العام الثالث، ضمن خطة لتعميق التصنيع ونقل المعرفة الفنية، وصولًا إلى تصنيع منتجات مصرية بالكامل، وفقًا للخطة المستهدفة، بما يعزز المكون المحلي ويحد من الاعتماد على المكونات المستوردة.

وأشار "شوقي" إلى أنه في إطار تطوير القدرات التصنيعية للشركة، صممت وصنّعت وجهّزت معدات الاختبار والفحص والمعايرة اللازمة لإنتاج مضخات الوقود، بما يشمل الاختبارات الرطبة والجافة، للتحقق من دقة القياس ومعدلات التدفق وكفاءة الأداء، ودعم إجراءات ضبط الجودة والتأكد من مطابقة المنتجات للمواصفات الفنية المطلوبة.

وأكد أن الشركة تولي اهتمامًا بمعايير الجودة والسلامة ودقة القياس، حيث حصل مصنع طلمبات الوقود على اعتمادات وشهادات ATEX وNMI وISO العالمية، فيما حصل مصنع عدادات الغاز الذكية على اعتمادات وشهادات ISO وNMI.

وفي ضوء ما سبق، أعرب السيد/ كيرت ديلين، نائب رئيس شركة (Dover Fueling Solutions)، أثناء حضوره لافتتاح المصنع عن بالغ امتنانه وتقديره لما تم تحقيقه من تجهيزات على أرض الواقع في زمن قياسي وبجودة تطابق أرفع المعايير العالمية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تُمثّل حافزًا قويًا لتعزيز شراكتهم وتوسيع نطاق استثماراتهم المستقبلية في السوق المصرية الواعدة.

وأجرى رئيس مجلس الوزراء حوارًا مع العاملين بالمصنع حول مؤهلاتهم، وسير العمل بالمصنع، ومدى سهولة الانتقالات من وإلى المصنع، وذلك للاطمئنان على أحوالهم. وأكد أحد العاملين أنه يذهب إلى المصنع يوميًا من منطقة المعادي دون مواجهة أي صعوبة في الانتقال.