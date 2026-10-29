رئيس الوزراء يجرى حوارا مع طلاب مدرسة STEM ويتجول بغرف الإقامة للاطمئنان على جودتها

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 29 أكتوبر 2026 03:29 مساءً - أجرى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حوارًا مع الطلاب والطالبات بمدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا "STEM"، وذلك عقب افتتاحها اليوم، في أثناء زيارته لمحافظة السويس.

وحرص رئيس مجلس الوزراء على إجراء هذا الحوار للاطمئنان على جودة العملية التعليمية داخل المدرسة ومدى رضا الطلاب والطالبات عنها، للتأكد من أن العملية التعليمية تسير على النهج الذي تستهدفه الدولة، بما يسهم في تخريج جيل متميز من الطلاب.

وخلال تفقده للفصول الدراسية والمكتبة، استفسر الدكتور مصطفى مدبولي من الطلاب عن مدى رضاهم عن النظام التعليمي عن مدرسة STEM وجودة البيئة التعليمية والإقامة، وقد أكدوا جودة التعليم والإمكانات المتاحة والإقامة في مدرسة STEM، كما أفاد عدد من الطلاب والطالبات أنهم قادمون من محافظات مختلفة حول الجمهورية، كالقاهرة والإسكندرية والمنوفية، ومحافظات الصعيد، وغيرها، وليس محافظة السويس فقط.

وخلال تفقده المعامل، ومنها معمل الكيمياء استفسر رئيس الوزراء من الطلاب عن كثافة المعامل والفصول، مؤكدين أن الكثافة تبلغ 25 طالبا بحد أقصى.

واستفسر رئيس الوزراء من الطلاب عن النظام اليومي للتعليم بالمدرسة، وقد أوضحوا أنهم يتلقون محاضراتهم في الفترة الصباحية، وتوفر المدرسة لهم وجبات الغداء والعشاء. وأفاد الطلاب بأنهم أنشأوا منصة باسم "كينفو" لمساعدة بعضهم البعض على الفهم والتعلم، وحل مشكلاتهم التعليمية.

كما قام الدكتور مصطفى مدبولي بجولة تفقدية بغرف الإقامة للطلاب والطالبات للاطمئنان على جودتها، وأجرى، في أثناء ذلك، حوارات ودية مع القائمين على إعداد الطعام حول نوعية الوجبات، والعناصر الغذائية التي يتم تقديمها للطلاب داخل المدرسة.