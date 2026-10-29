الصحة: إجراء 2112 تدخلاً قلبياً دقيقاً مجاناً بمستشفى الشيخ زايد التخصصي خلال 10 أشهر واستحداث خدمات متقدمة في القسطرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 29 أكتوبر 2026 03:29 مساءً - أعلنت وزارة الصحة والسكان إجراء 2112 تدخلاً قلبياً دقيقاً مجاناً بمستشفى الشيخ زايد التخصصي التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2026، في إطار جهود الوزارة لتطوير خدمات القسطرة القلبية والتوسع في تقديم أحدث التقنيات العلاجية لمرضى القلب.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المستشفى شهد خلال العام الجاري تدعيم إمكاناته بأحدث أجهزة القسطرة القلبية، ما عزز قدرته على التعامل مع الحالات الدقيقة والمعقدة، خاصة حالات الانسداد الكلي المزمن للشرايين التاجية (CTO)، باستخدام تقنيات متقدمة تشمل التصوير بالموجات فوق الصوتية داخل الشرايين (IVUS) وتقنية الشنيور الطبي (ROTA) للتعامل مع التضيقات المتكلسة.

وأضاف أن الإحصائيات سجلت إجراء 760 قسطرة تشخيصية و882 قسطرة علاجية، إلى جانب 73 تدخلاً بتقنية (IVUS) و60 تدخلاً لعلاج حالات (CTO) و9 تدخلات بتقنية (ROTA)، بما يعكس تنوع الخدمات وقدرة الفرق الطبية على التعامل مع الحالات المعقدة بأحدث التقنيات.

وشهد عام 2026 استحداث خدمات متخصصة في علاج أمراض صمامات القلب، شملت زراعة الصمام الرئوي عن طريق القسطرة في 4 حالات، وإغلاق الثقوب والتسربات المحيطة بالصمامات، مع توسع ملحوظ في خدمة زراعة الصمام الأورطي عن طريق القسطرة (TAVI) وزيادة أعداد الحالات واستقبال مرضى من نطاق جغرافي أوسع، إلى جانب استحداث خدمة Valve-in-Valve لزراعة صمام داخل صمام سبق تركيبه جراحياً.

وأكدت الدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، استمرار دعم المستشفيات التابعة بأحدث التجهيزات والتقنيات، بما يسهم في توسيع نطاق استفادة المرضى ورفع كفاءة المنظومة العلاجية.

وقال الدكتور صلاح عمر جودة، مدير المستشفى، إن إجراء هذا العدد من التدخلات خلال عشرة أشهر يعكس الجهود المبذولة لتطوير خدمات القلب والقسطرة، مشيراً إلى أن توفير الأجهزة الحديثة واستحداث التدخلات المتقدمة عززا قدرة الفرق الطبية على التعامل مع الحالات المعقدة ووسّعا نطاق الخدمات المتاحة.

وأوضح الدكتور حسام باهي، رئيس أقسام القلب بالمستشفى، أن توافر أحدث الأجهزة وكفاءة الفريق الطبي أتاحت التعامل مع الحالات الدقيقة بأمان وكفاءة، مؤكداً استمرار العمل على تطوير الخدمات وتوسيع نطاقها بما يلبي احتياجات المرضى ويرتقي بمستوى الرعاية التخصصية.