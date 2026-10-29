أخبار اليمن : مجيديع يعزي الشيخ عبدربه راجح

مجيديع يعزي الشيخ عبدربه راجح
بعث الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية الشيخ عبدالله أحمد مجيديع، برقية عزاء ومواساة الى الشيخ / عبدربه حمود راجح، عضو اللجنة الدائمة الرئيسية للمؤتمر، عضو مجلس الشورى، وإخوانه وكافة آل راجح ، بمديرية عيال سريح بمحافظة عمران، وذلك بوفاة والدته الفاضلة.
وعبّرالشيخ عبدالله مجيديع باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام عن صادق التعازي وعميق المواساة في هذا المصاب.
مبتهلا إلى المولى -عزوجل- أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وعظيم مغفرته، ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.
"إنا لله وإنا إليه راجعون ".
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