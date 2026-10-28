محافظ الجيزة: انتهاء تطوير شوارع منطقة البنك الزراعي والمركز التكنولوجي بالباويطي

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 28 أكتوبر 2026 12:57 مساءً - أعلن الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، انتهاء أعمال تطوير ورفع كفاءة عدد من الشوارع بمنطقة البنك الزراعي والمركز التكنولوجي بمدينة الباويطي، بمركز الواحات البحرية، في إطار خطة المحافظة للارتقاء بالطرق الداخلية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح المحافظ أن الأعمال شملت تركيب بلاط الإنترلوك، بما يسهم في تحسين حركة تنقل المواطنين والارتقاء بالمظهر الحضاري للمنطقة، مؤكدًا استمرار جهود المحافظة لتطوير البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات بمختلف المراكز والمدن.

وشدد الأنصاري على ضرورة الحفاظ على أعمال التطوير المنفذة وإجراء المتابعة الدورية لضمان استدامة كفاءة الطرق وتحقيق الاستفادة القصوى من مشروعات التطوير.

ومن جانبه، أوضح الدكتور صبري شاكر، رئيس مركز ومدينة الواحات البحرية، استمرار تنفيذ أعمال تطوير مدخل مدينة الباويطي بمنطقة التوني، والتي تشمل رسم الجداريات وتركيب بلاط الإنترلوك، لتحسين الصورة البصرية للمدخل وإضفاء مظهر حضاري وجمالي يليق بالمدينة.