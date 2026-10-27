هيئة الدواء توضح إجراءات تصدير أدوية الاستخدام الشخصي للمسافرين خارج مصر

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 27 أكتوبر 2026 12:29 مساءً - أوضحت هيئة الدواء المصرية إجراءات تصدير الأدوية للاستخدام الشخصي للمواطنين المسافرين خارج مصر، سواء كانت الأدوية مخصصة للمسافر نفسه أو لأحد أفراد أسرته، وذلك بكميات تكفي لمدة علاج تصل إلى 3 أشهر كحد أقصى، وفقًا للضوابط المنظمة للخدمة.

وأكدت الهيئة أهمية تقديم طلب التصدير الشخصي واستيفاء البيانات والمستندات المطلوبة قبل السفر، بما يضمن الالتزام بالإجراءات المحددة لتصدير المستحضرات الدوائية، مع مراعاة الأدوية المستثناة من الخدمة وفقًا للقواعد المعمول بها.

تقديم طلب تصدير الأدوية إلكترونيًا

وأتاحت هيئة الدواء المصرية إمكانية تقديم طلب التصدير الشخصي للأدوية إلكترونيًا عبر موقعها الرسمي، بما يسمح للمواطنين بتسجيل بيانات الطلب، ورفع المستندات المطلوبة، ومتابعة حالة الطلب إلكترونيًا دون الحاجة إلى الاعتماد على الإجراءات الورقية وحدها.

ويمكن للمسافرين الاطلاع على تفاصيل الخدمة وتقديم الطلب من خلال الرابط التالي:

https://tinyurl.com/k65zttuz

المستندات المطلوبة لتصدير الأدوية

وحددت الهيئة مجموعة من البيانات والمستندات التي ينبغي تجهيزها قبل تقديم الطلب، وتشمل:

طلب التصدير الشخصي: يتضمن بيانات المرسل والمرسل إليه، والدولة المرسل إليها، وأسماء الأدوية المطلوب تصديرها والكميات المحددة لكل منها.

تذكرة طبية حديثة: موضح بها اسم المريض والتشخيص الطبي والجرعات اليومية المقررة للعلاج.

إثبات الهوية: تقديم بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر للمرسل والمستلم، وفقًا للمتطلبات المحددة للخدمة.

وشددت الهيئة على ضرورة التأكد من استيفاء جميع البيانات المطلوبة وإرفاق المستندات اللازمة، لتسهيل مراجعة الطلب وفقًا للضوابط المنظمة.

الكميات المسموح بتصديرها والضوابط المطلوبة

وأوضحت هيئة الدواء المصرية أن الخدمة تستهدف الأدوية المخصصة للاستخدام الشخصي، بكميات تكفي لمدة علاج تصل إلى 3 أشهر كحد أقصى، مع ضرورة الالتزام بالضوابط المحددة وعدم تجاوز الكميات المقررة.

كما يتعين على المسافرين مراعاة أن بعض الأدوية قد تكون مستثناة من إجراءات التصدير الشخصي، وفقًا لطبيعتها والضوابط الرقابية المنظمة لتداولها وتصديرها؛ لذلك يُنصح بالتحقق من مدى انطباق شروط الخدمة على الأدوية المطلوب اصطحابها قبل السفر.

وتأتي هذه الخدمة في إطار جهود هيئة الدواء المصرية لتيسير حصول المواطنين على الخدمات التنظيمية إلكترونيًا، وتوضيح الإجراءات اللازمة للتعامل مع المستحضرات الدوائية عند السفر إلى الخارج.

ودعت الهيئة المسافرين الذين يحتاجون إلى اصطحاب كميات من الأدوية للعلاج إلى الاطلاع على الاشتراطات والمستندات المطلوبة، وتقديم الطلب عبر القنوات الإلكترونية المحددة، تجنبًا لأي مشكلات قد تنتج عن عدم استيفاء الإجراءات اللازمة.

رابط الخدمة: https://tinyurl.com/k65zttuz