الرى: إنشاء 50 بحيرة جبلية بوادي فيران لتجميع الأمطار وخدمة التجمعات بسيناء

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 27 أكتوبر 2026 12:29 مساءً - شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، فى الجلسة التى نظمتها الشبكة الاسلامية لتنمية وإدارة مصادر المياه التابعة لمنظمة التعاون الاسلامي، ضمن فعاليات أسبوع القاهرة التاسع للمياه، وذلك بحضور الدكتور مروان الرقاد المدير التنفيذي للشبكة الإسلامية، وممثل عن السفارة الهولندية بالقاهرة.

شهد سويلم توقيع بروتوكول تعاون بين الشبكة الاسلامية لتنمية وإدارة مصادر المياه، والجانب الهولندي، للبدء فى تنفيذ مشروع لحصاد مياه الأمطار بوادى فيران بمحافظة جنوب سيناء من خلال إنشاء 50 بحيرة جبلية.

وقد تم خلال الجلسة استعراض مكونات المشروع المزمع البدء فى تنفيذه قريبا، كما تم استعراض ما تحقق من نتائج إيجابية عند تنفيذ مشروع مشابه بالمملكة الاردنية الهاشمية الشقيقة، تحت إشراف الشبكة الاسلامية لتنمية وإدارة مصادر المياه.

مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية

أعرب سويلم عن أهمية هذا المشروع المزمع تنفيذه بجنوب سيناء كأحد مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية، والتطبيق العملى لمبادئ الترابط بين المياه والطاقة والغذاء والنظم البيئية WEFE Nexus، للحماية من أخطار السيول وتوفير مصدر مياه عذبة لخدمة التجمعات البدوية فى سيناء، وحماية المواطنين والبنية التحتية من أخطار السيول.

أكد سويلم حرص الوزارة على تعزيز التعاون بين الوزارة ومنظمة التعاون الاسلامي، والتطلع للمزيد من التعاون المثمر والفعال فى مجال المياه وتنفيذ المشروعات التى تهدف لتحسين كفاءة إستخدام الموارد المائية.