بعد قليل.. انطلاق حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب أكاديمية الشرطة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 15 أكتوبر 2026 11:17 صباحاً - تشهد أكاديمية الشرطة، بعد قليل، احتفالية ضخمة بمناسبة تخريج دفعة جديدة من طلابها، بحضور عدد من قيادات الدولة وقيادات وزارة الداخلية، وأسر الخريجين الذين توافدوا لمشاركة أبنائهم لحظات التتويج والالتحاق بصفوف حراس الوطن.

عروض عسكرية واستعراض مهارات

ومن المقرر أن يقدم الطلاب الخريجون خلال الاحتفالية عروضاً رياضية وعسكرية متنوعة، تعكس مدى التدريب المتقدم والجاهزية البدنية والفنية التي تلقوها طوال فترة دراستهم. وتتضمن العروض بيانات عملية لعمليات الإقتحام، ومكافحة الإرهاب، ومهارات الرماية، إضافة إلى تشكيلات بالسلاح والدفاع عن النفس، والتي تبرز المستوى العالي من الانضباط والكفاءة الشاملة.

صرح أمني بأساليب عصر مدروسة

وتُعد أكاديمية الشرطة المصرية واحدة من أعرق الأكاديميات الأمنية في الشرق الأوسط والعالم؛ حيث تحرص دائماً على تطوير مناهجها التعليمية والتدريبية لتواكب أحدث الأساليب الأمنية والتكنولوجية.

وتعمل الأكاديمية على إعداد ضابط شرطة عصري يمتلك أدوات العصر الحديثة، وجمع بين العلوم القانونية والأمنية، إلى جانب ترسيخ قيم حقوق الإنسان والإنسانية في التعامل مع المواطنين.

تسليم الجوائز وتأدية اليمين

وتختتم الاحتفالية بتأدية الخريجين الجدد ليمين الولاء، معلنين بدء مرحلة جديدة في مسيرتهم الوطنية للانضمام إلى مختلف قطاعات وزارة الداخلية، يلي ذلك تكريم أوائل الخريجين وتوزيع جوائز التميز عليهم.