عيار 21 الآن بعد هبوط 50 جنيها .. تعرف علي سعر جرام الذهب اليوم الخميس في مصر

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 15 أكتوبر 2026 10:25 صباحاً - استقر سعر الذهب اليوم الخميس 15 أكتوبر 2026 في مصر مع مستهل التعاملات، بعد تراجع بنحو 50 جنيها للجرام خلال تعاملات أمس الأربعاء، بالتزامن مع هبوط الأونصة العالمية دون مستوى 4100 دولار، وسط ترقب لتحركات الأسواق الدولية وانعكاساتها على الأسعار المحلية.

أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 15 أكتوبر 2026

- سعر الذهب عيار 24 يسجل 7006 جنيهات.

- سعر الذهب عيار 21 يسجل 6130 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 يسجل 5254 جنيها.

- سعر الذهب عيار 14 يسجل 4087 جنيها.

- سعر الذهب عيار 22 يسجل 6422 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب يسجل 49040 جنيها.

وحافظ سعر الذهب عيار 21، الأكثر تداولا في السوق المصرية، على مستوى 6130 جنيها للجرام، بعد موجة هبوط شهدتها السوق المحلية خلال تعاملات الأربعاء، متأثرة بتراجع الأونصة العالمية إلى ما دون 4100 دولار.

وتترقب السوق المصرية تحركات الذهب عالميا خلال تعاملات اليوم، مع متابعة اتجاه الأونصة وتطورات الدولار الأميركي وعوائد السندات وتوقعات أسعار الفائدة، باعتبارها من العوامل المؤثرة في حركة المعدن الأصفر وانعكاساتها على الأسعار المحلية.

وتتحدد أسعار الذهب في مصر وفقا لمجموعة من العوامل، أبرزها السعر العالمي للأونصة وسعر صرف الدولار، إلى جانب مستويات العرض والطلب داخل سوق الصاغة، ما يجعل الأسعار عرضة للتغير مع تطورات الأسواق الدولية.

ويحظى سعر الذهب اليوم باهتمام المواطنين والمستثمرين، خاصة الراغبين في شراء المشغولات الذهبية أو السبائك والجنيهات الذهبية، مع أهمية متابعة تحديثات الأسعار ومقارنة تكلفة الشراء لدى التجار قبل اتخاذ قرار الشراء أو البيع.