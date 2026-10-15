بعد قليل.. الرئيس السيسي يشهد حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب أكاديمية الشرطة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 15 أكتوبر 2026 11:17 صباحاً - تتجه أنظار أبناء الشعب المصري بعد قليل نحو مقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، حيث تشهد الأكاديمية انطلاق فعاليات حفل تخريج دفعة جديدة من طلابها لعام 2026.

يأتي هذا الحدث الوطني البارز بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وعدد من كبار رجال الدولة، وفي مقدمتهم رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية، وأعضاء المجلس الأعلى للشرطة، إلى جانب نخبة من الوزراء والقيادات الأمنية والشخصيات العامة، بالإضافة إلى أسر الطلاب الخريجين الذين توافدوا منذ ساعات الصباح الباكر لمشاركة أبنائهم فرحة التتويج، والانضمام الرسمي إلى صفوف رجال الأمن العيون الساهرة على حماية الوطن.

استعدادات مكثفة وعروض ميدانية مبهرة

وتشهد الساحة الرئيسية بأكاديمية الشرطة تحضيرات وإجراءات تنظيمية على أعلى مستوى لإخراج الاحتفالية بالشكل الذي يليق بمكانة المؤسسة الأمنية المصرية.

ومن المقرر أن يتضمن برنامج الحفل مجموعة من العروض الرياضية والعسكرية المتنوعة، التي أعدها الطلاب الخريجون بعد أشهر طويلة من التدريب والإنضباط الصارم.

وستعرض هذه البيانات الميدانية مدى الكفاءة العالية، والجاهزية البدنية، والمهارات التكتيكية التي تتمتع بها الدفعة الجديدة.

تأتي في مقدمة تلك العروض عروض السلاح والدفاع عن النفس، إضافة إلى استعراض مهارات عمليات اقتحام البؤر الإجرامية والإرهابية، وكيفية التعامل مع المواقف الخطرة وسيناريوهات إدارة الأزمات الميدانية.

كما ستشهد الاحتفالية عروضاً لفرق الخيالة، فضلاً عن البيانات العملية لمهارات الرماية التكتيكية بالسلاح الفردي والجماعي من أضاع مختلفة أثناء الحركة والإنزال.

تطور المناهج واستراتيجية بناء الضابط العصري

تأتي احتفالية هذا العام لتؤكد الاستراتيجية الحديثة التي تتبعها وزارة الداخلية في تطوير منظومة التعليم والتدريب داخل الأكاديمية.

فلم تعد الأكاديمية مجرد مكان لإعداد رجل الأمن الميداني بالمعنى التقليدي، بل تحولت إلى صرح أكاديمي وشامل يعتمد على ترسيخ مفاهيم "الضابط العصري".

وتعتمد فلسفة التدريب الحديثة على الدمج الكامل بين العلوم العسكرية والرياضية وبين التأهيل العلمي والقانوني والإنساني، بما يضمن تخرج ضابط يمتلك أدوات الفكر الاستباقي للحد من الجريمة قبل وقوعها.

كما أولت الأكاديمية اهتماماً كبيراً بتطعيم المناهج الدراسية بعلوم التكنولوجيا الحديثة، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وذلك لمواكبة التطور المتسارع في أنماط الجرائم المستحدثة والعابرة للحدود.

ويشمل ذلك تدريب الطلاب على أحدث النظم الأمنية للتتبع والفحص الرقمي، وتطبيق مبادئ حقوق الإنسان في المعاملات الشرطية، بما يعزز جسور الثقة والشراكة المجتمعية بين رجل الشرطة والمواطن في مختلف المواقع الخدمية والأمنية.

تاريخ عريق ورسالة أمنية ممتدة عبر العقود

تُعد أكاديمية الشرطة المصرية واحدة من أقدم وأعرق الأكاديميات الأمنية ليس فقط على مستوى منطقة الشرق الأوسط، بل على المستوى الدولي فمنذ تأسيسها، ظلت الأكاديمية مصنعاً حقيقياً للرجال، وركيزة أساسية لاستقرار الدولة المصرية.

ولم تقتصر رسالتها على إعداد الكوادر الوطنية فقط، بل امتد دورها الإقليمي ليملأ ساحات التدريب بطلاب وافدين من الدول العربية والأفريقية والصديقة، الذين يتلقون علومهم الشرطية والقانونية داخل هذا الصرح العريق، ليعودوا إلى بلدانهم سفراء للخبرة الأمنية المصرية.

وتستمر الأكاديمية في تطوير منشآتها بشكل مستمر، بدءاً من كلية الشرطة، وكلية الدراسات العليا، وكلية التدريب والتنمية، وصولاً إلى مركز بحوث الشرطة؛ لتشكل بجميع قطاعاتها منظومة أمنية متكاملة تهدف إلى رفع كفاءة العنصر البشري وتزويده بأحدث ما توصلت إليه المعارف الشرطية عالمياً.

لحظات التتويج وقسم الولاء للوطن

ومن المقرر أن يتقدم أبطال الدفعة الجديدة لتأدية يمين الولاء أمام القيادة السياسية والحضور، معلنين التزامهم التام بحماية أمن الوطن والمواطنين، والتضحية بالأرواح في سبيل صون مقدرات الأمة وسيادة القانون.

وعقب تأدية اليمين، تُجرى مراسم تسليم وتسلم قيادة الكلية من الدفعة المتخرجة إلى الدفعة التي تليها، في تقاليد عسكرية وأمنية راسخة تعبر عن استمرارية العطاء وتعاقب الأجيال.

وتختتم الفعالية بتكريم أوائل الخريجين من كلية الشرطة، وأوائل قسم الضباط المتخصصين، والطلاب الوافدين.