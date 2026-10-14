اللجنة المصرية تستبدل الخيام المتهالكة بأخرى جديدة لحماية الأسر النازحة من غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 14 أكتوبر 2026 11:17 مساءً - تواصل اللجنة المصرية جهودها الإنسانية لدعم الأسر الفلسطينية النازحة في قطاع غزة، من خلال حملة «شتاء دافئ.. إيد بإيد.. سند وأمان»، التي تستهدف استبدال الخيام المهترئة بأخرى جديدة في مختلف محافظات القطاع، استعدادًا لفصل الشتاء، وتخفيفًا لمعاناة العائلات التي تعيش ظروفًا إنسانية صعبة جراء النزوح.

وتأتي هذه الجهود في إطار الاستجابة للاحتياجات العاجلة للأسر النازحة، خاصة مع اقتراب انخفاض درجات الحرارة، وما يمثله فصل الشتاء من تحديات إضافية للعائلات التي اضطرت إلى الإقامة داخل خيام تفتقر إلى مقومات الحماية الكافية من البرد والأمطار.

«شتاء دافئ».. خيام جديدة لحماية الأسر النازحة

وتعمل اللجنة المصرية، ضمن حملتها الإنسانية، على استبدال الخيام التي تعرضت للتلف والتهالك نتيجة الاستخدام المستمر والظروف الجوية، بخيام جديدة توفر حماية أفضل للأسر الفلسطينية النازحة.

وتستهدف المبادرة تخفيف الأعباء اليومية عن العائلات التي تواجه صعوبات معيشية متزايدة، في ظل استمرار احتياجها إلى مأوى ملائم يوفر قدرًا من الأمان والخصوصية.

«إيد بإيد.. سند وأمان».. رسالة تضامن مع أهالي غزة

وتحمل الحملة شعار «إيد بإيد.. سند وأمان»، في تعبير عن استمرار جهود المساندة الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين، وتقديم الدعم للأسر الأكثر احتياجًا.

وتسعى اللجنة المصرية من خلال هذه الجهود إلى توفير ظروف إقامة أفضل للعائلات النازحة، خاصة الأطفال وكبار السن، الذين يواجهون تحديات إضافية مع انخفاض درجات الحرارة.

الاستعداد المبكر للشتاء لتخفيف معاناة النزوح

ويعكس تنفيذ الحملة قبل اشتداد فصل الشتاء أهمية الاستعداد المبكر لمواجهة تداعيات الطقس على الأسر المقيمة في الخيام، من خلال توفير بدائل للخيام المتهالكة التي قد لا تتحمل الأمطار والرياح.

وتواصل اللجنة المصرية أعمال استبدال الخيام في مختلف محافظات قطاع غزة، في محاولة لتوفير مأوى أكثر ملاءمة للأسر النازحة، وتخفيف جانب من معاناتها اليومية.

وتجسد حملة «شتاء دافئ.. إيد بإيد.. سند وأمان» رسالة إنسانية مفادها أن توفير المأوى ليس مجرد استبدال خيمة بأخرى، بل خطوة نحو منح العائلات النازحة قدرًا أكبر من الأمان وسط ظروف إنسانية قاسية.