الرئيس السيسى يصدر قرارا بتعيين رئيس ونائبين لهيئة المنطقة الاقتصادية بجرجوب

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 15 أكتوبر 2026 02:21 مساءً - أصدر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 424 لسنة 2026، بشأن تعيين رئيس ونائبين للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية الخاصة بجرجوب، وذلك لمدة عام.

ونصت المادة الأولى من القرار- المنشور فى الجريدة الرسمية- على تعيين أشرف محمد محمد غزالي رئيسًا للهيئة العامة لمنطقة جرجوب الاقتصادية الخاصة. كما نصت المادة الثانية على تعيين ضياء أحمد رشدي نائبًا لرئيس الهيئة للاستثمار، فيما نصت المادة الثالثة على تعيين أسامة صالح محمد صالح نائبًا لرئيس الهيئة للمشروعات، وذلك لمدة عام لكل منهم. وحددت المادة الرابعة المعاملة المالية لرئيس الهيئة وفقًا للدرجة المقررة لدرجة وزير، وللنائبين وفقًا للدرجة المقررة لدرجة نائب وزير.