متحدث الوزراء : أكثر من 61 ألف طلب لحضور منتدى مصر 2026.. نتطلع للنقد البناء

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 10:29 مساءً - أعلن المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إغلاق باب التسجيل لحضور جلسات "منتدى مصر 2026"، المقرر عقده خلال الفترة من 19 إلى 24 من الشهر الجاري، مشيراً إلى الإقبال الكبير للمشاركة في المنتدى، حيث تجاوز عدد المسجلين على المنصة الإلكترونية 52 ألف مواطن، بينما بلغ إجمالي طلبات الحضور 61 ألفاً و329 طلباً.

معايير شفافة لاختيار المشاركين

وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الساعة 6، مع الاعلامية عزة مصطفى، على قناة الحياة، أن التسجيل لا يعني بالضرورة تلقي دعوة للحضور، نظراً لأن السعة الاستيعابية للمنتدى بكافة جلساته تتراوح ما بين 8000 إلى 8500 مشارك فقط، وأكد أن اللجنة التنظيمية تعكف حالياً على فحص الطلبات وتوجيه الدعوات بناءً على معيارين أساسيين؛ هما أولوية التسجيل، وضمان التمثيل المجتمعي الشامل لكافة فئات وطوائف المجتمع المصري، بما يحقق الغاية من المنتدى.

وكشف المستشار محمد عادل أن "ملف التعليم" استحوذ على النصيب الأكبر من اهتمام المواطنين، حيث بلغ عدد طلبات الحضور الخاصة بجلسة التعليم نحو 15 ألفاً و500 طلب، وهو ما يمثل حوالي 25% من إجمالي الطلبات المقدمة، وأضاف أن هذا الملف كان الأكثر تلقياً للمساهمات والمقترحات، مما يعكس كونه الشاغل الأكبر والأهم للأسرة المصرية.

المنصة مستمرة في تلقي المقترحات والآراء

وطمأن المتحدث باسم مجلس الوزراء المواطنين الذين لم يحالفهم الحظ بالحضور الفعلي، بأن منصة المنتدى لا تزال مفتوحة لاستقبال الآراء والمقترحات حتى بدء الجلسات.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على ترحيب الدولة بكافة الآراء بمختلف توجهاتها، قائلاً: "نحن منفتحون ومرحبون بمشاركة كافة الآراء، ونتطلع للاستماع إلى النقد البناء قبل الإشادات، بهدف الخروج بمقترحات تنعكس إيجاباً على حياة المواطن والخدمات المقدمة له".