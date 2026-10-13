ترامب في رسالة للحوثيين بعد هجماتهم علي السعودية : لن أنسى أبدا

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 09:33 مساءً - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر منصته تروث سوشيال كتب: الحوثيون يتصرفون بشكل سيئ للغاية، وكنت أعتقد أنهم تعلموا الدرس قبل عام، عندما قصفناهم بلا هوادة، ثم توقفنا بناء على طلبهم.

وقال ترامب: لقد التزموا الصمت لفترة طويلة، لكنهم ظهروا الآن من جديد، ربما بتحريض من إيران، وهي دولة تتجه نحو الفشل، بلا قوات بحرية، ولا قوات جوية، ولديها أسوأ اقتصاد في العالم، ومعدل تضخم يبلغ 301%، مضيفا: لقد عادوا بطريقة بالغة السوء، إذ يهاجمون السعودية، ويحاولون عمدا دفع أسعار النفط إلى الارتفاع، وربما يفعلون ذلك قبيل الانتخابات الأمريكية، وهذا ليس لطيفا.