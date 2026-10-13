منذ قليل .. اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقهما الحوثيون نحو خميس مشيط بالسعودية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 09:33 مساءً - قال المتحدث باسم التحالف اللواء الركن تركي المالكي إنه تم "اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقتهما المليشيا الحوثية الإرهابية نحو خميس مشيط".

الأمم المتحدة تحذر من كارثة بعدن وأوروبا تدين استهداف الحوثيين للسعودية

من جانبه أدان الاتحاد الأوروبي بشدة الهجوم الذي شنته جماعة الحوثيين لاستهداف مطار العاصمة السعودية الرياض.

ووصفت المفوضة الأوروبية المكلفة بشؤون البحر الأبيض المتوسط دوبرافكا شويكا الهجوم بأنه تصعيد غير مقبول.

وحذرت شويكا من التداعيات الخطيرة لمحاولات استخدام مضيقَي هرمز وباب المندب كسلاح في الصراع.

وعلى الجانب الإنساني قال ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في اليمن فرانشيسكو غالتييري إن نحو 4 آلاف امرأة حامل في محافظة عدن جنوبي البلاد، يعشن ظروفا صعبة للغاية.

وأضاف غالتييري خلال جولة ميدانية أجراها في مخيم الفردوس بمحافظة عدن، الذي يضم مئات العائلات النازحة، أن بعض الحوامل اضطُررن إلى الولادة على الطرقات أثناء رحلة النزوح، في ظل غياب المساعدة من كوادر مختصة.