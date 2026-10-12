عصام عبد الفتاح عن شكوى الزمالك: نرفض محاسبتنا على حكم أجنبي

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 12 أكتوبر 2026 05:25 مساءً - علق عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، على شكوى نادي الزمالك، ضد طاقم مباراة القمة أمام النادي الأهلي، والتي خسرها الفريق الأبيض بثنائية نظيفة.

وقال عصام عبد الفتاح في تصريحات لراديو أون: ليس لي أن أُقيم التحكيم الأجنبي ولكني أقيم التحكيم المصري، وما أستطيع قوله أنني شرحت مراراً وتكراراً ما يحدث في استقدام الحكام الأجانب، لجنة الحكام تقدم أقصى شيء، طلبنا من الدوريات الخمس الكبرى استقدام طاقم تحكيمي، و3 دول اعتذروا، ودولتان رشحوا حكاماً ليسوا من النخبة، وحاولنا البحث عن حكم نخبة ولم نجد أي حكم من حكام كأس العالم لأن عندهم مباريات غداً وبعد غد.

أضاف رئيس لجنة الحكام: التحكيم في كل العالم يصيب ويخطئ ولا الحكام المصريين ملائكة ولا الأجانب، والمستويات على مستوى العالم متقاربة، خاصة مع وجود تقنية الفار، التي قللت من المواهب التحكيمية بشكل كبير، والحكم في أمريكا الجنوبية غير أوروبا غير أفريقيا، كل اتحاد له معايير مختلفة وأسلوب مختلف، كرة واحدة يمكن أن تحتسب ضربة حرة وفي دولة أخرى لا تحتسب، أمريكا الجنوبية بها احتكاكات غير عادية المباريات مثل الحروب، وفي مصر الأمر مختلف.

واستكمل عبد الفتاح: نسعى لتقديم أفضل شيء وتطوير المنظومة لأننا كنا بعيد شوية، هذا الحكم أدار مباراة بلجيكا وفرنسا، هل مباراة بهذه القيمة سيديره أي حكم، بالتأكيد سيديره حكم نخبة، وعامل التوفيق مهم، أنا ضد التحكيم الأجنبي على طول الخط وأتمنى نرجع الثقة في التحكيم المصري، لدينا ميزانية في استقدام الحكام الأجانب، ونخاطب الدوريات الكبرى، وإذا خاطبنا دوريات أخرى مثلاً أفريقي، هل سيقبل الفريقين هذا الحكم، لن يقبلوا ذلك لأن كل حكم سيكون أدار مباراة سابقة لأي منهما في أفريقيا، لا أضمن أن أستقدم حكاماً ملائكة، الحكم قد يصيب أو يخطئ.

واختتم: غير صحيح بالمرة أن لجنة الحكام تأثرت بالحملة التي تعرضت لها قبل بداية الدوري، أو أنها تتعمد محاباة نادي على حساب الآخر، يهمنا تحقيق العدالة بين جميع الأندية وعندما نخطئ نعترف بخطأنا ونحترم الأهلي والزمالك وكل الأندية، هذا حكم أجنبي لا نميز نادي على حساب الآخر، ظروف التحكيم المصري في العام الماضي أرغمتنا على استقدام حكم أجنبي لمباراة القمة، أنا ضد التحكيم الأجنبي فلا تحملنا ذنب حكم أجنبي، ومن حق أي حد أن يعترض على التحكيم، ومن يريد أن يرى مراسلاتنا لاستقدام حكم القمة فلا نمانع في ذلك وهذا جزء من الشفافية، واتحاد الكرة سيعرض علينا شكوى الزمالك وسنقوم بالرد، لسنا ضد أحد، ولا أضمن أن يكون الحكم موفقاً في المباراة، حتى لو كان أفضل حكم في العالم، ونتحمل فقط المسؤولية عن الحكام المصريين.