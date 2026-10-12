بدأ فعاليات حفل تخرج خريجي الشهادة الثانوية وتكريم الطلاب المتفوقين بمعاهد البعوث الإسلامية بالأزهر

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 12 أكتوبر 2026 01:29 مساءً - انطلقت منذ قليل فعاليات حفل تخرج خريجي الشهادة الثانوية وتكريم الطلاب المتفوقين بمعاهد البعوث الإسلامية بالأزهر الشريف، برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وإشراف الدكتورة نهلة الصعيدي، مستشارة شيخ الأزهر لشؤون الوافدين، ورئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، وبحضور الدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور أبو اليزيد سلامة، رئيس الإدارة المركزية لشؤون التعليم بقطاع المعاهد الأزهرية.

احتفاءً بالخريجين والمتفوقين من الطلاب الوافدين وأُقيم الحفل ، بقاعة الأندلس بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، احتفاءً بالخريجين والمتفوقين من الطلاب الوافدين، وتقديرًا لجهودهم في تحصيل العلوم وتحقيق التميز العلمي. ويأتي الحفل تأكيدًا لاهتمام الأزهر الشريف برعاية طلابه الوافدين من مختلف دول العالم، ودعم تفوقهم العلمي والفكري، وإعدادهم ليكونوا سفراء للعلم والاعتدال في مجتمعاتهم، امتدادًا لرسالة الأزهر العالمية في نشر العلم وترسيخ قيم الوسطية والتعايش.