وزيرة التضامن تلتقي وزيرة التنمية الاجتماعية الأردنية لبحث تعزيز التعاون في مجالات العمل الاجتماعي العربي المشترك

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 02:29 مساءً - التقت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، وفاء بني مصطفى، وزيرة التنمية الاجتماعية بالمملكة الأردنية الهاشمية والعضو الدائم بالمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية التنموية، بحضور السفير أمجد العضايلة سفير المملكة الأردنية الهاشمية في القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، وذلك في إطار تعزيز أواصر التعاون والتنسيق المشترك بين جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية في مجالات التنمية الاجتماعية والحماية الاجتماعية.

وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون العربي المشترك في مجال العمل الاجتماعي، وتبادل الخبرات والتجارب بين البلدين الشقيقين، بما يسهم في تطوير السياسات الاجتماعية وتعزيز برامج الحماية والرعاية للفئات الأولى بالرعاية، فضلًا عن دعم الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة في الدول العربية.

كما بحث اللقاء أهمية تعزيز دور المركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية التنموية في دعم تطوير السياسات الاجتماعية بالدول العربية، من خلال تبادل الخبرات والممارسات الناجحة، والاستفادة من الدراسات والبحوث المتخصصة في تحديد أولويات العمل الاجتماعي، بما يدعم جهود الدول العربية في مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية الراهنة.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين الدول العربية الشقيقة، وتكثيف الجهود المشتركة لتطوير منظومة العمل الاجتماعي العربي، بما يحقق تطلعات الشعوب العربية نحو حياة كريمة، ويعزز التكامل العربي في مجالات الحماية والرعاية الاجتماعية.

ومن جانبها، أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية بالمملكة الأردنية الهاشمية أهمية مواصلة التعاون والتنسيق بين مصر والأردن في مختلف مجالات العمل الاجتماعي، وتبادل الخبرات في تطوير السياسات والبرامج الاجتماعية، بما يعزز الاستجابة للاحتياجات المتغيرة للفئات المستهدفة، ويدعم مسيرة التنمية الاجتماعية في البلدين الشقيقين.

ويأتي اللقاء في إطار الحرص المشترك على تعزيز التعاون العربي في المجالات الاجتماعية، وتفعيل آليات العمل المشترك بما يسهم في تبادل الخبرات وتطوير السياسات والبرامج الداعمة للفئات الأولى بالرعاية في الدول العربية.