ضبط (107) آلاف مخالفة مرورية خلال (24) ساعة على مستوى الجمهورية

كما تم فحص (1155) سائقًا، وتبين إيجابية (42) حالة لتعاطي المواد المخدرة.

وفي سياق متصل، واصلت الوزارة حملاتها المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، وتمكنت خلال (24) ساعة من ضبط (510) مخالفات مرورية متنوعة، شملت تحميل ركاب، ومخالفة شروط التراخيص، ومخالفات الأمن والمتانة، إلى جانب فحص (203) سائقين، وتبين إيجابية (6) حالات لتعاطي المواد المخدرة، وضبط (7) محكوم عليهم بإجمالي (8) أحكام.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.