ضبط (107) آلاف مخالفة مرورية خلال (24) ساعة على مستوى الجمهورية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 02:29 مساءً - واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، وتمكنت خلال (24) ساعة من ضبط (106823) مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها السير دون تراخيص، وتجاوز السرعة المقررة، ومواقف عشوائية، والتحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص.
كما تم فحص (1155) سائقًا، وتبين إيجابية (42) حالة لتعاطي المواد المخدرة.
وفي سياق متصل، واصلت الوزارة حملاتها المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، وتمكنت خلال (24) ساعة من ضبط (510) مخالفات مرورية متنوعة، شملت تحميل ركاب، ومخالفة شروط التراخيص، ومخالفات الأمن والمتانة، إلى جانب فحص (203) سائقين، وتبين إيجابية (6) حالات لتعاطي المواد المخدرة، وضبط (7) محكوم عليهم بإجمالي (8) أحكام.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.