وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره الإيراني لبحث التطورات الإقليمية وسبل خفض التصعيد

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 02:29 مساءً - تلقى بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اتصالاً هاتفياً من السيد عباس عراقجي، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، اليوم الثلاثاء ١٣ أكتوبر ٢٠٢٦، تناول مجمل الأوضاع الإقليمية والتطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود المبذولة لخفض التصعيد واحتواء التوترات الراهنة.

وصرح السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، بأن الوزير عبد العاطي أكد خلال الاتصال على ضرورة الوقف الفوري لكافة الهجمات التي تستهدف أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة وأنه لا يوجد مبرر لهذه الاعتداءات ولا يمكن القبول بها، مشدداً على أهمية خفض التصعيد واحتواء التوترات الإقليمية في ضوء انعكاساتها السلبية على أمن واستقرار كافة دول المنطقة والعالم. كما أكد علي أهمية تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية، والعودة إلى مسار التفاوض والحوار بين إيران والولايات المتحدة باعتباره السبيل الوحيد لتسوية الخلافات القائمة، وتجنيب المنطقة مخاطر الانزلاق إلى مزيد من التصعيد وعدم الاستقرار.