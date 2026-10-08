وكالة فيتش تثبت تصنيف مصر عند B بنظرة مستقبلية مستقرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 8 أكتوبر 2026 04:25 مساءً - أبقت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني على تصنيف مصر السيادي طويل الأجل لمصدر العملات الأجنبية (IDR) عند مستوى "B" مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وارتفع احتياطي النقد الأجنبى لمصر الارتفاع ليسجل مستوى قياسياً جديداً عند 57.35 مليار دولار خلال شهر سبتمبر الماضى بزيادة 134 مليون دولار عن شهر أغسطس وفقاً للبنك المركزي المصرى حيث كانت الاحتياطيات الأجنبية في أغسطس الماضي ارتفع إلى نحو 57.22 مليار دولار، مقارنة بنحو 56.3 مليار دولار في يوليو.

وأبقت وكالة فيتش كذلك على تصنيف مصر قصير الأجل بالعملتين الأجنبية والمحلية عند B، إلى جانب سقف الدولة عند المستوى نفسه.

وأوضحت وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى أن تصنيف مصر يعكس عددا من العوامل الداعمة، في مقدمتها الإمكانات المرتفعة نسبيا لنمو الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب قوة الدعم الذي تحصل عليه مصر من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف، فضلًا عن ضخامة حجم الاقتصاد مقارنة بالدول الأخرى المصنفة ضمن الفئة "B".

ورفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2025/2026 إلى 5.1%، مقابل 4.3% في تقديراته السابقة الصادرة في أبريل الماضي، وفقًا لأحدث تقرير للبنك حول الآفاق الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأرجع البنك الدولي هذا التحسن إلى قوة أداء الاقتصاد المصري ومرونته في مواجهة التداعيات الاقتصادية للصراع الإقليمي، رغم استمرار الضغوط الخارجية والتحديات التي تفرضها التطورات الجيوسياسية على اقتصادات المنطقة.



