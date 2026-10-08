رئيس كوريا الجنوبية: بدء مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع مصر رسميًا

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 8 أكتوبر 2026 04:25 مساءً - قال الرئيس الكوري الجنوبي لي جيه ميونغ، اليوم الخميس، إن كوريا الجنوبية ومصر أعلنتا رسميًا بدء المفاوضات بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، وذلك بعد اتفاقهما خلال القمة السابقة التي عقدت في القاهرة العام الماضي على المضي قدمًا في إبرام الاتفاقية.

وأعرب الرئيس الكوري، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن أمله في إبرام الاتفاقية في أقرب وقت ممكن، بما يشكل أساسًا متينًا لتوسيع التعاون الاقتصادي بين البلدين ليشمل مجالات واسعة تتجاوز التجارة والاستثمار.

وأضاف أن الجانبين أصدرا، اليوم، بيانًا مشتركًا يرتقي بالعلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، واتفقا على العمل من أجل تحويل الاتفاقيات التي سبق التوصل إليها بين البلدين إلى إنجازات ملموسة تعود بالنفع على شعبيهما.

وأشار الرئيس الكوري إلى أنه في مجالات الطاقة والصناعة والعلوم والتكنولوجيا، جرى توقيع مذكرة تفاهم في مجال بناء السفن، بما يسهم في تطوير صناعة بناء السفن الصديقة للبيئة في مصر، ومواصلة التعاون القائم على المنفعة المتبادلة، مستفيدًا من القدرات العالمية التي تتمتع بها كوريا الجنوبية في هذا القطاع.

وفيما يتعلق بالتعاون في مجال الدفاع والصناعات العسكرية، قال لي إن الجانبين اتفقا على أن الإنتاج المشترك لمدافع الهاوتزر ذاتية الحركة من طراز K-9 ترسخ كنموذج ناجح للتعاون في الصناعات الدفاعية.

وأعرب عن أمله في تطوير التعاون في مجال الصناعات الدفاعية بما يتجاوز مجرد تصدير أنظمة الأسلحة، وصولًا إلى شراكة قائمة على المنفعة المتبادلة، تسهم في تعزيز القدرات القتالية للقوات المسلحة المصرية وتوسيع قاعدتها الصناعية.

وبالإضافة إلى ذلك، أعلن الرئيس الكوري تحديد العام المقبل عامًا للتبادل الثقافي بين كوريا الجنوبية ومصر، بهدف تنشيط وتعزيز التبادلات بين شعبي البلدين.

وفيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية، ناقش الرئيسان الأوضاع المرتبطة بالسلام والاستقرار في المجتمع الدولي، بما في ذلك شبه الجزيرة الكورية والشرق الأوسط.

وأوضح الرئيس لي أن القاهرة وسول اتفقتا على مواصلة الجهود المشتركة من أجل الاستعادة العاجلة للسلام والاستقرار في الشرق الأوسط، مؤكدًا أهمية ضمان التدفق السلس للخدمات اللوجستية البحرية الدولية، وحماية حرية الملاحة الآمنة لجميع السفن.

كما عرض الرئيس الكوري على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رؤية الحكومة الكورية الجنوبية لتحقيق التعايش السلمي في شبه الجزيرة الكورية، مؤكدًا فلسفته الراسخة بأن صنع السلام الذي يغني عن الحاجة إلى القتال هو الضمان الأكثر قوة وصلابة للأمن.

وأوضح لي أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ثمّن جهود الحكومة الكورية الجنوبية لتهيئة الظروف الملائمة للحوار والتعاون، وأعرب عن دعمه الكامل لهذه الجهود .