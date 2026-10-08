الرئيس السيسى: الارتقاء بالعلاقات مع كوريا الجنوبية للشراكة الاستراتيجية "صور"

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 8 أكتوبر 2026 04:25 مساءً -

أعلن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، عن الارتقاء بالعلاقات الثنائية مع كوريا الجنوبية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.. وقال: نتوج الزخم المتنامى فى علاقاتنا الثنائية من خلال الإعلان عن الارتقاء بالعلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.

وأكد السيد رئيس الجمهورية - خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الكوري الجنوبي، "لي جاي ميونج في المقر الرئاسي (تشيونج وا داي) بالعاصمة الكورية الجنوبية (سول) اليوم الخميس، أن الشراكة بين مصر وكوريا الجنوبية تسهم في دعم الاستقرار والأمن الدولييين، مشيرا إلى أنه استعرض مع الرئيس الكوري، الجهود المصرية الحثيثة لاستعادة الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وضمان حرية وسلامة الملاحة في الممرات البحرية الدولية وعدم تفاقم الأزمات الحالية وامتدادها لساحات أخرى.

وأضاف السيد الرئيس أنه بحث مع الرئيس "لي جيه ميونج" التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم وتزايد بؤر التصعيد والتوتر في مناطق عدة في مقدمتها الشرق الأوسط، لافتا إلى أن المباحثات مع الرئيس "لي جيه ميونج" عكست تقاربا كبيرا في وجهات النظر واتفاقا على أهمية تعزيز ثقافة السلام ودعم الاستقرار في الشرق الأوسط وشبه الجزيرة الكورية

وأعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عن تطلعه لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري والصناعي والتكنولوجي مع كوريا الجنوبية؛ فضلا عن توسيع نفاذ الصادرات المصرية إلى السوق الكورية.

وشدد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية على موقف مصر الثابت تجاه ضرورة تحقيق التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية، وفقا لقرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين.

وأكد رفضه الكامل لأي مخططات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني، ورفض التصعيد الإسرائيلي الخطير للأوضاع في الضفة الغربية والقدس الشرقية، معربًا عن تقديره للمشاركة الكورية الفاعلة مستقبلا في إعادة إعمار قطاع غزة، وتطلعه إلى اعتراف المزيد من الدول بالدولة الفلسطينية.

وأشار السيد رئيس الجمهورية - خلال المؤتمر الصحفي مع نظيره الكوري "لي جاي ميونج"، عقب مباحثات القمة التي جرت بينهما في في المقر الرئاسي (تشيونج وا داي) بالعاصمة الكورية الجنوبية (سول) - إلى أن نهر النيل يمثل شريانا للحياة لأكثر من مائة مليون مصري، مشددا على دعمنا للتنمية في دول حوض النيل، الا أنها ترفض الإجراءات الاحادية التى تنتهك مبدأ عدم الاضرار وأحكام القانون الدولى وتمس بحقوق مصر المائية.

كما شدد السيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على أن الدولة المصرية تسعي دائما للبناء والتنمية والتعاون.