مواعيد المباريات.. فرنسا مع بلجيكا وإيطاليا أمام تركيا اليوم

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 5 أكتوبر 2026 11:37 صباحاً - تشهد ملاعب العالم اليوم الاثنين 5 – 10 - 2026 العديد من المباريات في مختلف المسابقات، يتصدرها مواجهة فرنسا ضد بلجيكا في بطولة دوري الأمم الأوروبية، ومباراة أوغندا ضد الكونغو الديمقراطية وديا.
ـ فرنسا X بلجيكا – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 1
ـ إيطاليا X تركيا – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 2
ـ أيرلندا الشمالية X جورجيا – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 7
ـ أوكرانيا X المجر – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 6
ـ البوسنة والهرسك X بولندا – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 4
ـ رومانيا X السويد – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 3
ـ قبرص X لاتفيا – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 2
ـ الجبل الأسود X أرمينيا – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 5مواعيد المباريات الودية والقنوات الناقلة
ـ أوغندا X الكونغو الديمقراطية – الساعة 1 ظهرا
ـ اليابان X نيوزيلندا – الساعة 1:30 ظهرا
ـ سريلانكا X موريشيوس – الساعة 6 مساء
ـ ليشتنشتاين X جبل طارق – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 9