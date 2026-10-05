مواعيد المباريات.. فرنسا مع بلجيكا وإيطاليا أمام تركيا اليوم

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 5 أكتوبر 2026 11:37 صباحاً - تشهد ملاعب العالم اليوم الاثنين 5 – 10 - 2026 العديد من المباريات في مختلف المسابقات، يتصدرها مواجهة فرنسا ضد بلجيكا في بطولة دوري الأمم الأوروبية، ومباراة أوغندا ضد الكونغو الديمقراطية وديا.

مواعيد مباريات دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة

ـ فرنسا X بلجيكا – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 1

ـ إيطاليا X تركيا – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 2

ـ أيرلندا الشمالية X جورجيا – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 7

ـ أوكرانيا X المجر – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 6

ـ البوسنة والهرسك X بولندا – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 4

ـ رومانيا X السويد – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 3

ـ قبرص X لاتفيا – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 2

ـ الجبل الأسود X أرمينيا – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 5

مواعيد المباريات الودية والقنوات الناقلة

ـ أوغندا X الكونغو الديمقراطية – الساعة 1 ظهرا

ـ اليابان X نيوزيلندا – الساعة 1:30 ظهرا

ـ سريلانكا X موريشيوس – الساعة 6 مساء

ـ ليشتنشتاين X جبل طارق – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 9