وزير الخارجية يعقد لقاءً ثلاثياً مع نظيريه التشادي والليبي لبحث سبل تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 5 أكتوبر 2026 11:37 صباحاً -

عقد د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الأحد ٤ أكتوبر، لقاءً ثلاثياً مع السيد أحمد كوقوري، وزير خارجية جمهورية تشاد، والسيد الطاهر الباعور، المكلف بتسيير شؤون وزارة الخارجية والتعاون الدولي في ليبيا، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التنسيق والتشاور بين الدول الثلاث إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك، ولا سيما مواجهة التحديات الأمنية ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار في منطقة الساحل والصحراء.

وصرح السفير نادر زكي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزراء تناولوا سبل تفعيل تجمع دول الساحل والصحراء، مؤكدين أهمية العمل على تنشيط التجمع وتعظيم الاستفادة من إمكاناته، وتعزيز التعاون في قضايا السلم والأمن، ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، وبناء القدرات الأمنية للدول الأعضاء، باعتبارها أبرز التحديات التي تواجه المنطقة، فضلاً عن العمل على عقد اجتماع وزاري في أقرب فرصة ممكنة، بما يمهد لعقد قمة على مستوى رؤساء الدول والحكومات ويتيح استئناف عمل مؤسسات التجمع وتعزيز فاعليتها.

وأكد اللقاء أهمية مواصلة التنسيق الوثيق بين مصر وتشاد وليبيا وتعزيز التشاور بشأن القضايا الأمنية والسياسية والتنموية في منطقة الساحل والصحراء، بما يدعم قدرة دول المنطقة على مواجهة التحديات المشتركة، ويعزز الأمن والاستقرار والتعاون الإقليمي، ويدفع جهود التنمية والتكامل بين دول التجمع.