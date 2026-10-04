رئيس جنوب أفريقيا يظهر في استاد القاهرة لمتابعة مواجهة الفراعنة و«الأولاد»

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 4 أكتوبر 2026 11:29 مساءً - حرص سيريل رامافوزا، رئيس جنوب أفريقيا، على حضور المواجهة التي تجمع منتخب بلاده بنظيره المصري على استاد القاهرة الدولي، حيث تواجد في المقصورة الرئيسية لمتابعة المباراة ومساندة لاعبي منتخب «الأولاد».

ووصل رامافوزا إلى ملعب المباراة برفقة وفد رسمي، وكان في استقباله عدد من المسؤولين والشخصيات الرياضية، في مشهد يعكس أهمية المواجهة بين المنتخبين.

وتقام المباراة ضمن ختام برنامج المنتخبين خلال فترة التوقف الدولي في شهر أكتوبر، حيث يخوض منتخب مصر اللقاء بقيادة حسام حسن، بينما يتولى الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني القيادة الفنية لمنتخب بلاده.

وتحظى مواجهة الفراعنة و«الأولاد» باهتمام كبير، في ظل المكانة التي يتمتع بها المنتخبان على الساحة الأفريقية، إلى جانب كون اللقاء فرصة مهمة للمدربين لتقييم عدد من اللاعبين والاستعداد للاستحقاقات المقبلة.