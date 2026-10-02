ضبط شخصين بالمنيا لقيامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 2 أكتوبر 2026 04:25 مساءً - فى إطار مكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين.. فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا) بالنصب والإحتيال على المواطنين من خلال إنتحالهما صفة موظفى خدمة عملاء بالبنوك المختلفة ومطالبتهم بتحديث بياناتهم البنكية وإيهامهم بقدرتهما على مساعدتهم فى الحصول على قروض وتمكنهما بموجب ذلك من الحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بالعملاء والإستيلاء على أموالهم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما ، وضُبط بحوزتهما (3 هواتف محمولة "بفحصهم تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى" - 6 شرائح خطوط هواتف محمولة) ، وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه ، وإرتكابهما (8) وقائع بذات الأسلوب.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.