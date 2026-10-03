مصدر مطلع يعرب عن استغرابه تجاه البيان الأخير الصادر عن مفوضية الاتحاد الأفريقى

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 3 أكتوبر 2026 01:29 مساءً - أعرب مصدر مطلع عن استغرابه تجاه البيان الأخير الصادر عن مفوضية الاتحاد الأفريقي، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية"، مؤكدا أن البيان محاولة غير مفهومة للزج بمصر في قضية إثيوبية داخلية.

وقال المصدر المطلع إن سياسة مصر الخارجية ترتكز إلى احترام سيادة الدول وعدم التدخل في الشأن الداخلي والالتزام بحسن الجوار، مشددا على أن الأزمة الحالية في إثيوبيا هي أزمة داخلية ولا علاقة لمصر بها.

وتابع: "يتعين عدم الانسياق خلف محاولة البعض صرف الانتباه عن الدوافع الداخلية الحقيقية خلف ما يحدث في إثيوبيا، وأن هذه التحركات لن تساعد في تهدئة الأوضاع في دولة أفريقية شقيقة في حاجة لدعم المفوضية الأفريقية للخروج من دوائر الصراع".

وأكد المصدر أن مصر مستمرة في العمل على تلبية التطلعات المشروعة لشعوب أفريقيا.