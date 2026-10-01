بمناسبة الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيد.. زيارة استثنائية لجميع النزلاء بمراكز الإصلاح والتأهيل

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 1 أكتوبر 2026 01:25 مساءً - بمناسبة الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيد، وحرصاً من وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للنزلاء بمراكز الإصلاح والتأهيل ودعمهم نفسياً من خلال إتاحة الفرصة لهم للقاء ذويهم بمختلف المناسبات؛ فقد تقرر منحهم (زيارة استثنائية واحدة فقط) خلال الفترة من يوم السبت الموافق 10/10/2026 حتى يوم الخميس الموافق 5/11/2026، ولا تحتسب هذه الزيارة ضمن الزيارات المقررة للنزلاء.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.