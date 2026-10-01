كشف ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن إستغاثة القائمة على النشر بشأن تغيب إحدى الفتيات بالمنيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 1 أكتوبر 2026 01:25 مساءً - في إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن استغاثة القائمة على النشر بشأن تغيب إحدى الفتيات بالمنيا.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات في هذا الشأن، وأمكن تحديد والد المتغيبة (عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة مغاغة بالمنيا)، وبسؤاله أقر بتغيب نجلته (سن 20) عن المنزل بتاريخ 22 سبتمبر المنقضي لرغبتها في استكمال دراستها ورفضه ذلك، وعودتها للمنزل عقب ذلك من تلقاء نفسها.

وبسؤالها قررت بتركها المنزل بمحض إرادتها لذات الخلافات، وأنها كانت متواجدة لدى أحد أقاربها، ونفت تعرضها لأي مكروه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.