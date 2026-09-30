قبل انطلاق دور الانعقاد الثانى.. رئيس النواب يستقبل مصطفى مدبولي

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 30 سبتمبر 2026 01:25 مساءً - استقبل المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، اليوم الأربعاء، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك بحضور المهندس عاصم الجزار، وكيل أول مجلس النواب.

يأتي اللقاء عشية انطلاق دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب، والمقرر أن يبدأ غدًا الخميس الأول من أكتوبر 2026.

ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب جلسته الافتتاحية غدا، إيذانا ببدء دور الانعقاد العادي الثاني، وذلك تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية رقم 398 لسنة 2026 بدعوة المجلس للانعقاد.