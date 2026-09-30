رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية: المشاركة المصرية في المحافل الدولية للجودة فرصة لعرض انجارات الدولة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 30 سبتمبر 2026 12:29 مساءً - خلال زيارة هيئة الاعتماد والرقابة الصحية إلى العاصمة الأيرلندية دبلن للمشاركة في فعاليات المؤتمر الدولي الثاني والأربعين للجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية (ISQua)..استقبل السفير أسامة الهادي، سفير جمهورية مصر العربية لدى أيرلندا، الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة، والوفد المرافق له، في لقاء يعكس تكامل الجهود للتعريف بما يشهده القطاع الصحي المصري من خطوات للتطوير والتنمية المستدامة.

ورحب السفير أسامة الهادي برئيس الهيئة والوفد المرافق، معربا عن تقديره للمشاركة المصرية في أحد أبرز المحافل الدولية المتخصصة في جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى، وما تمثله من فرصة لإبراز التطور الذي تشهده منظومة الجودة والاعتماد الصحي في مصر، وتعزيز حضور الخبرات المصرية على الساحة الدولية.

ومن جانبه، أعرب الدكتور أحمد طه عن خالص تقديره للسفير المصري على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مثمنًا الدور الذي تقوم به السفارة المصرية في أيرلندا في دعم المشاركة المصرية وتيسير التواصل مع المؤسسات والجهات الدولية.

وأكد رئيس الهيئة أن مشاركة GAHAR في المؤتمر الدولي لـ«ISQua» تأتي في إطار حرص الهيئة على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع المؤسسات الدولية الرائدة في مجالات الجودة والاعتماد وسلامة المرضى، والاطلاع على أحدث التوجهات العالمية في تطوير النظم الصحية، إلى جانب عرض التجربة المصرية وما حققته الدولة من خطوات متقدمة في ترسيخ الجودة كأحد المرتكزات الأساسية لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وأضاف أن الحضور المصري في مثل هذه المحافل يمثل فرصة لبناء شراكات جديدة ونقل وتبادل المعرفة والخبرات، بما يدعم جهود الدولة نحو تقديم رعاية صحية آمنة، عالية الجودة، تتمحور حول المريض وتحافظ على البعد الإنساني للرعاية الصحية.

وتأتي زيارة وفد الهيئة إلى دبلن للمشاركة في فعاليات المؤتمر الدولي الثاني والأربعين لـ«ISQua»، الذي يجمع نخبة من قيادات وخبراء الجودة وسلامة المرضى وممثلي مؤسسات الاعتماد والمنظمات الصحية من مختلف دول العالم، لمناقشة أحدث الممارسات والتوجهات في مستقبل جودة الرعاية الصحية وتطوير النظم الصحية

وشهد اللقاء حضور السيد مصطفى حسن، سكرتير ثان بالسفارة المصرية في أيرلندا، والسيدة يارا كرم، سكرتير أول بالسفارة، إلى جانب أعضاء وفد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.