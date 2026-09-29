تقدم الأهلى أمام فوكس برلين 16-14 بالشوط الأول ببطولة العالم للأندية لكرة اليد

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 29 سبتمبر 2026 11:29 مساءً - تقدم فريق رجال كرة اليد بالنادي الأهلي على نظيره فوكس برلين الألمانى بنتيجة 16-14 بالشوط الأول فى ختام دورالمجموعات الرئيسي ببطولة العالم للأندية لكرة اليد التي تستضيفها مصر بالعاصمة الجديدة.

وخسر الأهلي أولى مواجهاته ببطولة العالم أمام فيزبريم المجري، المحترف ضمن صفوفه الرباعي المصري أحمد عادل وعلي زين ويحيي الدرع وأحمد هشام دودو تحت قيادة المدير الفني لمنتخب مصر الإسباني باسكوال بنتيجة 31-23، الجمعة، قبل أن يحقق الفوز على برقان الكويتي بنتيجة 35-17 في ثاني مواجهاته. ويتواجد الأهلي بالمجموعة الثانية بجانب كل من: فوكس برلين الألماني، وفيزبريم المجري، ونادي برقان الكويتي.

المشاركة الأكبر فى تاريخ بطولة العالم لأندية كرة اليد

وتشهد هذه النسخة المشاركة الأكبر في تاريخ بطولات العالم للأندية لكرة اليد، بمشاركة 10 أندية يمثلون مختلف قارات العالم، حيث تضم قائمة المشاركين أندية: الأهلي المصري "مستضيف البطولة" - برشلونة الإسباني "حامل اللقب" - برقان الكويتي "ممثل آسيا" - منتدى درب السلطان المغربي "ممثل إفريقيا" - فوكس برلين الألماني "ممثل أوروبا" - بينيروس البرازيلي "ممثل أمريكا الجنوبية والوسطى" - لوس أنجلوس الأمريكي "ممثل أمريكا الشمالية والكاريبي" - سيدني الأسترالي "ممثل أوقيانوسيا" - فيزبريم المجري "بطاقة دعوة" - الزمالك المصري "بطاقة دعوة".