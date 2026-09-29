عمر مرموش يتصدر قائمة أغلى لاعبي منتخب مصر قبل مواجهة جنوب السودان

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 29 سبتمبر 2026 03:05 مساءً - تصدر عمر مرموش لاعب توتنهام الإنجليزي، قائمة أغلى 10 لاعبين بالمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، قبل المواجهة المرتقبة مع جنوب السودان، والتي تجمعهما اليوم الثلاثاء بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم 2027.

موعد مباراة مصر وجنوب السودان فى تصفيات أمم أفريقيا



تقام مباراة مصر وجنوب السودان فى الرابعة عصر اليوم الثلاثاء، باستاد جوبا الوطني في الجولة الثانية للتصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2027.

أغلى 10 لاعبين في منتخب مصر



وجاء ترتيب أغلى 10 لاعبين في قائمة منتخب مصر، من الأعلى إلى الأقل قيمة، كالتالي:

1. عمر مرموش — 50 مليون يورو.

2. 3. هيثم حسن — 8 ملايين يورو.

3. إمام عاشور — 5 ملايين يورو.

4. مروان عطية — 4 ملايين يورو.

5. أحمد سيد زيزو — 3.5 مليون يورو.

6. مهند لاشين — 3 ملايين يورو.

7. محمد عبد المنعم — 2.5 مليون يورو.

8. إبراهيم عادل — 2.5 مليون يورو.

9. حسام عبد المجيد — 2 مليون يورو.

10. مصطفى شوبير ـــــ 2 مليون يورو

القناة الناقلة لمباراة مصر وجنوب السودان فى تصفيات أمم أفريقيا



تذاع مباراة مصر وجنوب السودان فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم 2027 على قنوات بي إن سبورتس.

ترتيب منتخب مصر فى مجموعته



ويحتل منتخب مصر المركز الثالث فى المجموعة برصيد نقطة واحدة، خلف منتخب أنجولا صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد بينما يتذيل جنوب السودان المجموعة دون نقاط، ويتصدر مالاوي المجموعة برصيد 3 نقاط.



طاقم تحكيم مباراة مصر وجنوب السودان فى تصفيات أمم أفريقيا



يدير المباراة طاقم تحكيم من موريشيوس، ويضم أحمد امتياز حكم ساحة، لويس رالف فابيان حكم مساعد أول، أسويت تيلوك حكم مساعد ثانٍ، جان براندي ستيفي الحكم الرابع.

نتيجة مباراة مصر وأنجولا فى تصفيات أمم أفريقيا



واكتفى منتخب مصر بالتعادل السلبى أمام أنجولا، فى المباراة التى جمعت المنتخبين الجمعة الماضي باستاد القاهرة الدولى فى افتتاح مشوار الفراعنة بتصفيات أمم أفريقيا 2027.