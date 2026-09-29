ضبط (104) آلاف مخالفة مرورية وفحص (1090) سائقًا خلال (24) ساعة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 29 سبتمبر 2026 03:05 مساءً - تواصل وزارة الداخلية حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، وتمكنت خلال (24) ساعة من ضبط (104893) مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها: السير بدون تراخيص، وتجاوز السرعة المقررة، وموقف عشوائي، والتحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص.

وفحصت الحملات عدد (1090) سائقًا، وتبين إيجابية عدد (42) حالة لتعاطي المواد المخدرة منهم.

كما تواصل الحملات المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، وتمكنت خلال (24) ساعة من ضبط (427) مخالفة مرورية متنوعة، شملت تحميل ركاب، وشروط التراخيص، وأمن ومتانة، فضلًا عن فحص عدد (204) سائقين، وتبين إيجابية (7) حالات لتعاطيهم المواد المخدرة.

كما تم ضبط عدد (5) محكوم عليهم بإجمالي (7) أحكام، والتحفظ على مركبة لمخالفتها قوانين المرور.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.