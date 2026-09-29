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بدعوة من رئيس الجمهورية.. مجلس النواب يعقد جلسة طارئة غدًا الأربعاء

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بدعوة من رئيس الجمهورية.. مجلس النواب يعقد جلسة طارئة غدًا الأربعاء

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 29 سبتمبر 2026 10:33 مساءً - يعقد مجلس النواب جلسة طارئة غدا الأربعاء 30 سبتمبر 2026، في تمام الساعة 11 صباحا، وذلك بناء على قرار صادر اليوم من رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد.

 

وتأتي الدعوة لعقد الجلسة الطارئة وفقا للقرار الصادر من رئيس الجمهورية، على أن يبدأ مجلس النواب أعمال جلسته في الموعد المحدد.

وكانت قد ترددت خلال الساعات الماضية أنباء عن احتمالية عقد جلسة طارئة لمجلس النواب غدا، قبل صدور قرار رئيس الجمهورية رسميا بدعوة المجلس للانعقاد.

ومن المقرر أن تشهد الساعات المقبلة وصول تفاصيل جدول أعمال الجلسة إلى أعضاء مجلس النواب، وما تتضمنه من موضوعات سيتم بحثها خلال الجلسة الطارئة.

 

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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