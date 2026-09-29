بدعوة من رئيس الجمهورية.. مجلس النواب يعقد جلسة طارئة غدًا الأربعاء

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 29 سبتمبر 2026 10:33 مساءً - يعقد مجلس النواب جلسة طارئة غدا الأربعاء 30 سبتمبر 2026، في تمام الساعة 11 صباحا، وذلك بناء على قرار صادر اليوم من رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد.

وتأتي الدعوة لعقد الجلسة الطارئة وفقا للقرار الصادر من رئيس الجمهورية، على أن يبدأ مجلس النواب أعمال جلسته في الموعد المحدد.