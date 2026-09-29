منتخب مصر يعلن سبب ظهور مصطفى شوبير بقميص الشناوى أمام أنجولا

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 29 سبتمبر 2026 01:37 صباحاً - كشف مسئولو منتخب مصر توضيحا بشأن أرقام قمصان اللاعبين فى المباريات، بعد ظهور مصطفى شوبير بالقميص رقم 1 فى مباراة أنجولا الأخيرة بتصفيات أمم أفريقيا 2027.

وأوضح مسئولو منتخب مصر أن أرقام قمصان اللاعبين في منتخب مصر يتم اختيارها بالأقدمية في المعسكر، فمثلا: "فى وجود أحمد الشناوي يحصل على قميص رقم 1 ومحمد الشناوي رقم 16".

وأما في حالة عدم وجود أحمد الشناوي يحصل محمد الشناوي على الرقم 1، ومن بعده من الحراس على أي رقم آخر، والآن في معسكر منتخب مصر حصل مصطفى شوبير على الرقم 1 والمهدي على رقم 16 بالاتفاق.

منتخب مصر بالقميص بالأحمر غدا أمام جنوب السودان

فيما أسفر الاجتماع الفني لمباراة منتخب مصر وجنوب السودان في المباراة المقرر لها الرابعة عصر غد الثلاثاء بتوقيت القاهرة ضمن مواجهات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2027، عن ارتداء المنتخب المصري القميص الأحمر والشورت الأسود والجورب الأسود، بينما يرتدي منتخب جنوب السودان الطاقم الأبيض.

حضر الاجتماع الفني ممثلا عن منتخب مصر كل من مينا سامح إداري المنتخب، ومحمود سليمان مدير المهمات.