وزير الرى يشارك في افتتاح المنتدى الأورومتوسطي للمياه 2026 بالعاصمة الإيطالية روما

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 29 سبتمبر 2026 08:17 مساءً - شارك الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، في افتتاح فعاليات المنتدى الأورومتوسطي للمياه ٢٠٢٦، والذي تستضيفه العاصمة الإيطالية روما خلال الفترة من ٢٩ سبتمبر إلى ٢ أكتوبر ٢٠٢٦، بمشاركة عدد من الوزراء والمسئولين والخبراء وممثلي المؤسسات والمنظمات الدولية والإقليمية من دول منطقة البحر المتوسط وأوروبا والبلقان وشمال أفريقيا والشرق الأوسط، وذلك لمناقشة أبرز قضايا وتحديات المياه، وتعزيز التعاون المشترك في مجال الإدارة المستدامة للموارد المائية. ويضم المنتدى أكثر من ١٠٠ مؤتمر ولقاء، بمشاركة واسعة من الوفود الدولية والمتخصصين في مجال المياه.

وشهدت مراسم افتتاح المنتدى كلمات ومداخلات لعدد من كبار المسئولين والشخصيات الدولية، من بينهم روبرتو جوالتيري عمدة روما، أنطونيو تاياني نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، والدكتور شو دونيو المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو”، فادي حج علي القائم بأعمال الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط، ريتنـو مارسودي المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لشئون المياه، حيث تناولت كلمات الافتتاح أهمية تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمواجهة تحديات ندرة المياه والتغيرات المناخية وتحقيق الأمن المائي والتنمية المستدامة.

ويأتي انعقاد المنتدى عقب الاجتماع الوزاري الثاني للاتحاد من أجل المتوسط بشأن المياه، والذي استضافته روما يوم ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٦، وشهد اعتماد إعلان وزاري بشأن المياه أكد أهمية تعزيز التضامن والتعاون الإقليمي والعابر للحدود، ودعم الوصول المستدام إلى مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي، والعمل على تحويل الالتزامات السياسية إلى مبادرات وشراكات ومشروعات عملية.

ويشارك الدكتور سويلم خلال فعاليات المنتدى في عدد من الجلسات والفعاليات رفيعة المستوى التي تتناول موضوعات الأمن المائي، والموارد المائية غير التقليدية، وإعادة استخدام المياه، وتحلية المياه، والتعاون الإقليمي والدولي في مواجهة تحديات ندرة المياه، إلى جانب تبادل الرؤى والخبرات مع عدد من الوزراء والمسئولين والخبراء الدوليين حول سبل تعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية وتحويل السياسات والاستراتيجيات إلى حلول ومشروعات قابلة للتنفيذ.

وتأتي مشاركة الدكتور سويلم في المنتدى في إطار حرص مصر على تعزيز التعاون مع دول منطقة البحر المتوسط، وتبادل الخبرات والتجارب في مجال إدارة الموارد المائية، والتأكيد على أهمية تكاتف الجهود الدولية والإقليمية لمواجهة تحديات ندرة المياه والتغيرات المناخية، وتعزيز الاعتماد على الحلول المبتكرة والموارد المائية غير التقليدية، بما يدعم تحقيق الأمن المائي والتنمية المستدامة