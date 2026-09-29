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3 فعاليات أفريقية رفيعة المستوى في العلمين الجديدة.. قمة «نيباد» والاجتماع التنسيقي ومنتدى أفريقيا

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  • 3 فعاليات أفريقية رفيعة المستوى في العلمين الجديدة.. قمة «نيباد» والاجتماع التنسيقي ومنتدى أفريقيا 1/2
  • 3 فعاليات أفريقية رفيعة المستوى في العلمين الجديدة.. قمة «نيباد» والاجتماع التنسيقي ومنتدى أفريقيا 2/2

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 29 سبتمبر 2026 01:21 مساءً - تستضيف مصر خلال الفترة من ٢ إلى ٤ أكتوبر ٢٠٢٦ بمدينة العلمين الجديدة سلسلة من الفعاليات الأفريقية رفيعة المستوى، تشمل منتدى العلمين أفريقيا، وقمة الدول المؤسسة لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية "النيباد"، والاجتماع التنسيقي الثامن لمنتصف العام للاتحاد الأفريقي، بمشاركة واسعة من القادة والوزراء وكبار المسؤولين وممثلي القطاع الخاص والمؤسسات المالية والاستثمارية، بهدف تعزيز التكامل الاقتصادي الأفريقي، وتحقيق التنمية المستدامة.

 

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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