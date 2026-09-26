فى تقليد راسخ يعكس قيم الوفاء والتقدير.. الفريق أشرف سالم زاهر يكرم عدداً من القادة الذين أوفوا العطاء بالقوات المسلحة (صور وفيديو)

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 26 سبتمبر 2026 09:33 مساءً - تقديرا لرحلة حافلة بالعطاء الوطنى والتفانى فى آداء الواجب المقدس، شهد الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى مراسم الإحتفال بتكريم عدد من القادة الذين أوفوا العطاء بالقوات المسلحة إعتباراً من يوليو 2026 ، وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة وأسرهم.

وقام الفريق أشرف سالم زاهر بتقليد القادة المكرمين وسام الجمهورية من الطبقة الثانية، الذى صدق على منحه لهم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة تقديراً لما قدموه من جهود مخلصة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة.

وألقى أقدم القادة المكرمين كلمة أعرب خلالها عن إعتزازه وفخره بالإنتماء للمؤسسة العسكرية العريقة

التى كانت وستظل مدرسة الوطنية والعطاء لصون مقدرات وطننا الآبى، مؤكداً أن القوات المسلحة ستظل دائماً زاخرة بالقدرات والكفاءات وميداناً للعطاء جيلاً بعد جيل.

ونقل الفريق أشرف سالم زاهر تحية وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للقادة الذين امضوا رسالتهم داخل القوات المسلحة بكل صدق واخلاص.

وأشار القائد العام للقوات المسلحة إلى أن ما تركه القادة المكرمون من بصمات مضيئة فى بناء القوة وتطوير الأداء سيبقى منهجاً تحتذى به الأجيال الجديدة ويواصلون به مسيرة الحفاظ على أمن مصر القومى، موجهاً الشكر لزوجات القادة وأسرهم لكونهم شركاء فى مسيرة الكفاح والعطاء لما تحملوه من مسئولية إجتماعية كبرى وتوفير المناخ المناسب للقادة لإستكمال مسيرة العمل بكل تفانى وإخلاص، مؤكداً أن القوات المسلحة ستظل دائماً تتبوأ مكانتها المرموقة بين جيوش العالم بفضل جهود أبنائها المخلصين الذين لم يبخلوا يوماً على بذل كل غالٍ ونفيس من أجل رفعة شأنها وحماية تراب مصرنا الغالية.