وزير خارجية باكستان يشيد بجهود مصر لإنهاء حرب غزة.. ويدعو لإدارة فلسطينية وإقامة الدولة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 02:37 مساءً - أشاد محمد إسحاق دار، وزير الخارجية الباكستاني، بجهود الوساطة التي تبذلها مصر والولايات المتحدة وقطر وتركيا، من أجل الدفع نحو تنفيذ الخطة الشاملة لإنهاء الصراع في قطاع غزة، بما يتوافق مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803.

جاء ذلك خلال كلمة وزير الخارجية الباكستاني أمام اجتماع اللجنة السداسية المعنية بفلسطين التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، المنعقد على هامش أعمال الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.



باكستان تؤكد تضامنها مع الشعب الفلسطيني

وأكد إسحاق دار مجددًا تضامن بلاده مع الشعب الفلسطيني، معربًا عن قلق باكستان البالغ إزاء التطورات في قطاع غزة والضفة الغربية.

ودعا إلى أن تكون عمليات إعادة إعمار غزة والترتيبات الإدارية في القطاع بقيادة فلسطينية، مع منح السلطة الفلسطينية دورًا محوريًا، إلى جانب ضرورة محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات للقانون الدولي.



تحرك دبلوماسي بشأن القدس والضفة الغربية

وأدان وزير الخارجية الباكستاني ما وصفه بالانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في المسجد الأقصى، كما أعرب عن قلقه إزاء التوسع الاستيطاني وعنف المستوطنين وإجراءات الضم في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.

ودعا في هذا السياق إلى تحرك دبلوماسي متجدد ومنسق من جانب منظمة التعاون الإسلامي للتعامل مع التطورات في الأراضي الفلسطينية.



باكستان تجدد دعمها لإقامة الدولة الفلسطينية

وجدد دار موقف باكستان الداعم لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة ومتصلة الأراضي على أساس حدود ما قبل عام 1967، وعاصمتها القدس، مؤكدًا كذلك دعم بلاده لحصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

ويأتي موقف دار في سياق الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى تنفيذ الخطة الشاملة لإنهاء الصراع في غزة، التي أيدها مجلس الأمن في قراره رقم 2803، مع استمرار التحركات الدبلوماسية لدعم وقف إطلاق النار وإعادة إعمار القطاع.