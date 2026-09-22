بعد تداول فيديو.. التضامن تتدخل في واقعة سوء معاملة طفلة داخل حضانة بالسادات

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 02:37 مساءً - استجابت وزارة التضامن الاجتماعي لاستغاثة متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعرض طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات لمعاملة غير مناسبة داخل حضانة نهارية بمدينة السادات في محافظة المنوفية، تابعة لإحدى الجمعيات الأهلية.

وتحرك فريق التدخل السريع المحلي بالمنوفية فور تلقي الاستغاثة، حيث تواصل مع أسرة الطفلة، التي أوضحت أن ابنتها تعاني من اضطراب طيف التوحد وتأخر لغوي، وتحتاج إلى رعاية متخصصة وجلسات تخاطب تتناسب مع احتياجاتها.



فحص الواقعة داخل الحضانة

وانتقل فريق التدخل السريع إلى مقر الحضانة لفحص الواقعة ميدانيًا، والاستماع إلى أقوال عدد من أولياء الأمور والأطفال والعاملين، للتأكد من حقيقة ما ورد في الاستغاثة ومدى توافر بيئة آمنة للأطفال.

كما تابع فريق التدخل السريع المركزي إجراءات الفحص بالتنسيق مع الفريق المحلي، إلى أن أسفرت أعمال الفحص عن رصد أوجه قصور في التعامل مع الطفلة.

واتخذت الوزارة إجراءات فورية بحق المشرفة المسؤولة عن القاعة، تضمنت إنهاء خدمتها ومنعها من العمل في مجال رعاية الأطفال، إلى جانب وقف المسؤولة الإدارية والقائمة بأعمال مديرة الحضانة عن العمل لمدة شهر.



نقل الطفلة إلى حضانة متخصصة

ولم يقتصر تدخل الوزارة على فحص الواقعة واتخاذ الإجراءات، حيث جرى التنسيق مع حضانة أخرى متخصصة في رعاية الأطفال ذوي الإعاقة، بما يتناسب مع حالة الطفلة واحتياجاتها.

كما تم توجيه أسرة الطفلة إلى مكتب التأهيل الاجتماعي بمدينة السادات لاستكمال تقييم حالتها والاستفادة من الخدمات المناسبة.

وأكد فريق التدخل السريع أن التعامل مع بلاغات واستغاثات الأطفال لا يقتصر على التحقق من الواقعة فقط، بل يمتد إلى تحديد احتياجات الطفل وتوفير التدخل المناسب الذي يضمن سلامته وحقه في الرعاية والحماية، ويحافظ على كرامته داخل بيئة آمنة.



أرقام الإبلاغ عن شكاوى الحضانات

وأتاحت وزارة التضامن الاجتماعي عدة قنوات لتلقي البلاغات والشكاوى المتعلقة بدور الحضانات والحالات الإنسانية، من بينها واتساب فريق التدخل السريع على الرقم 01577786753، مع ضرورة تحديد موقع الحالة بدقة.

كما يمكن التواصل عبر الخط الساخن لوزارة التضامن الاجتماعي 16439، ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 16528، وخط «أبناء مصر» 19828.