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الرئيس السيسى يهنئ مالى وجواتيمالا بذكرى يوم الاستقلال

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الرئيس السيسى يهنئ مالى وجواتيمالا بذكرى يوم الاستقلال

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 02:37 مساءً - بعث السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ببرقية تهنئة إلى الجنرال أسيمى غويتا الرئيس الانتقالى لجمهورية مالى، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.

 

وأوفد السيد الرئيس، حسام زعتر الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة جمهورية مالي بالقاهرة، للتهنئة بهذه المناسبة.

 

كما بعث السيد رئيس الجمهورية ببرقية تهنئة مماثلة إلى الرئيس سيزار برناردو أريفالو دي ليون رئيس جمهورية جواتيمالا، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.

 

وأوفد السيد الرئيس محمد البحيري الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة جمهورية جواتيمالا بالقاهرة، للتهنئة بهذه المناسبة.

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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