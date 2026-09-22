الرئيس السيسى يهنئ مالى وجواتيمالا بذكرى يوم الاستقلال

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 02:37 مساءً - بعث السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ببرقية تهنئة إلى الجنرال أسيمى غويتا الرئيس الانتقالى لجمهورية مالى، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.

وأوفد السيد الرئيس، حسام زعتر الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة جمهورية مالي بالقاهرة، للتهنئة بهذه المناسبة.

كما بعث السيد رئيس الجمهورية ببرقية تهنئة مماثلة إلى الرئيس سيزار برناردو أريفالو دي ليون رئيس جمهورية جواتيمالا، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.

وأوفد السيد الرئيس محمد البحيري الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة جمهورية جواتيمالا بالقاهرة، للتهنئة بهذه المناسبة.