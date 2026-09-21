مصر تدين اقتحام المسجد الأقصى المبارك

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 21 سبتمبر 2026 11:21 صباحاً - ادنت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات اقتحام مسؤول إسرائيلي ومجموعة من المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك، تحت حماية قوات الشرطة الإسرائيلية، وتستنكر ما يمثله ذلك من انتهاك لحرمة المقدسات الإسلامية واستفزاز لمشاعر المسلمين في مختلف أنحاء العالم، بما ينذر بمزيد من التوتر والتصعيد.

وتشدد مصر على ضرورة الالتزام بالوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك، واحترام الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، محذرة من أية محاولات لتغيير الهوية العربية والإسلامية للمدينة أو فرض واقع جديد على مقدساتها، ومؤكدة ضرورة وقف الإجراءات الأحادية التي تقوض فرص التهدئة والاستقرار في المنطقة.